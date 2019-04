Les bandes de Manises, Agost i Yecla competixen en el certamen de Cullera

Print This Post

Les audicions tenen lloc diumenge que ve 28 d’abril // L’obra obligada serà ‘Dragut, el pirata’ composta per Ferrer Ferran a petició de l’ajuntament

L’Auditori Municipal de Cullera acull este diumenge la 72 edició del seu Certamen Nacional de Bandes, el més antic dels que se celebren a Espanya en la seua categoria i la finalitat del qual és promocionar el patrimoni musical bandístic.

Enguany participen la Societat Musical La Artística Manisense, la Societat Filharmònica Va unir Musical d’Agost i la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Les bandes cullerenques Societat Ateneu Musical i Societat Musical Instructiva Santa Cecília completaran el programa amb una actuació fora de concurs als Jardins del Mercat Municipal.

Per a la primera banda classificada hi ha un primer premi i únic especial del jurat valorat en 6.000 €. Per a la segona i tercera posició es reserva un premi de 3.000 € i 2.000 € respectivament. A més, a les tres agrupacions participants se’ls concedirà una subvenció de 4.000 €.

En esta edició l’obra obligatòria és ‘Dragut, el pirata’, una composició del director Ferrer Ferran encarregada per l’ajuntament i que ha passat a formar part del patrimoni musical local. La peça narra la història del pirata turc Dragut qui va assaltar la vila en el segle XVI. En paraules del seu compositor, és un poema simfònic que conjuga la cruesa dels atacs amb la bellesa de Cullera.

Entre les normes del certamen, a més de la interpretació obligatòria de ‘Dragut, el pirata’, les bandes han de triar un pasdoble i una obra de lliure elecció.

Les bandes de Manises i Agost actuaran en les audicions del matí, celebrades a partir de les 11.30 hores, mentre que la de Yecla actuarà a la vesprada a les 17.30 hores. Previ a les audicions hi haurà una desfilada pel centre de la localitat.

El jurat estarà presidit per Ferran i completat com a vocals pels també directors Pascual Balaguer i Salvador Sebastià.

Programa

Bram Sniekers dirigirà a l’agrupació manisense. Les obres triades són ‘El Jardín de Hera’ de José Suñer i el pasdoble ‘Tercio de Quites’ de Rafael Talens Pelló. L’agrupació d’Agost estarà dirigida per Manuel Mondéjar i interpretarà ‘Duende’ de Luís Serrano i el pasdoble ‘Sentiment Alicantí’ de Juan Manuel Molina. La banda de Yecla comptarà amb Ángel Hernández en la direcció i ha triat per a la seua participació les peces ‘Gloriosa’ de Yasuhide Ito i el pasdoble ‘Churumbelerías’ d’Emilio Cebrián.

Fora de concurs actuaran la Societat Ateneu Musical, dirigida per Ferrer Ferran, amb el pasdoble ‘La corte del faraón’ de Vicente Lleó i Teo Aparicio-Barberán i ‘Symphonic requiem. Simfonia 7’ de James Barnes, i la Societat Musical Instructiva Santa Cecília, dirigida per Carlos Garcés, amb el pasdoble ‘Siempre noble y liberal’ de José Luis Peiró i ‘Hannibal’ de Mario Bûrki.