Les bandes joves de la Lira Almussafense i la Unió Musical de Sueca, juntes en concert

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Totes dues formacions protagonitzaran un recital aquest dissabte 28 de setembre a les 19 hores en el Centre Cultural d’Almussafes



La trobada forma part de la XVI Campanya d’Intercanvis Musicals organitzada en col·laboració amb l’IVC i la FSMCV





La sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes acollirà aquest dissabte 28 de setembre a les 19 hores un concert en el qual actuaran la Banda Jove de la Societat Musical Lira Almussafense i l’Orquestra i Banda Jove de la Societat Unió Musical de Sueca.



El recital s’emmarca dins de la setzena edició de la Campanya d’Intercanvis Musicals que es desenvolupa amb el patrocini de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana i amb la participació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), i les federacions valencianes de Cors, Dolçainers i Tabaleters i Folklore.



En la primera part, l’agrupació suecana dirigida per Rafael Ortí Martínez interpretarà ‘Gap Creek’, de J. Bocook, ‘El Moldava’ (Ar.Meyer), de B. Smetana, ‘Nimrod’ (Ar. J. Bocook), d’Elgar, i la ‘Simfonia núm. 5 Finale’ (Ar. Meyer), de P. Tchaikovski. En la segona, la formació almussafenya delectarà al públic amb ‘Legos World’ (Obertura per a banda), d’Antón Alcalde, i ‘Pompeya’ (Poema descriptiu per a banda), d’Hugo Chinesca. La batuta estarà una vegada més en mans del seu director, Antonio Peris Muñoz.