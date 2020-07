Les ‘Beques d’Estiu’ d’Almussafes ja estan en marxa

Les cinc persones seleccionades per a participar en aquest nou programa es van incorporar a l’administració local el passat dimecres 8 de juliol



Van ser rebudes durant la seua primera jornada a la sala de plenaris per l’alcalde, Toni González, i els regidors Davinia Calatayud i Alex Fuentes

Un total de 5 joves participen durant els mesos de juliol i agost en la primera edició de les ‘Beques d’Estiu’ de l’Ajuntament d’Almussafes, amb la qual s’ofereixen oportunitats laborals d’estiu a estudiants de la població. L’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, i el regidor de Cultura, Alex Fuentes, van presidir el passat dimecres 8 de juliol al matí a la sala de plenaris de la casa consistorial l’acte de benvinguda, en el qual a més de posar per a la tradicional foto de grup se’ls va animar a aprofitar al màxim l’experiència. L’Ajuntament inverteix 5.000 euros en aquest programa, amb el qual les persones seleccionades cobraran 500 euros bruts mensuals per 20 hores de treball setmanal.



L’Ajuntament d’Almussafes ha donat el tret d’eixida a la primera edició de les seues ‘Beques d’Estiu’, la convocatòria que substitueix al programa ‘La Dipu et Beca’ de la Diputació de València. Les cinc persones seleccionades per la comissió avaluadora van ser rebudes oficialment el passat dimecres 8 de juliol per l’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’alcalde i edil d’Urbanisme, Davinia Calatayud, i el regidor de Cultura, Alex Fuentes, a la sala de plenaris de la casa consistorial per a donar-los la benvinguda a l’administració local i animar-los a aprofitar al màxim aquesta experiència laboral. Durant l’acte, en el qual van estar presents els responsables dels departaments en els quals estan treballant, es va realitzar la tradicional fotografia de grup.



L’Ajuntament inverteix en aquesta iniciativa un total de 5.000 euros, amb els quals ha pogut seleccionar per als mesos de juliol i agost a aquests cinc joves amb l’objectiu de brindar-los un espai on aplicar els continguts apresos en els seus respectius itineraris formatius i reforçar la labor desenvolupada pels empleats i les empleades de la corporació municipal. Pel seu treball, cobraran un total de 1.000 euros bruts per una dedicació de 20 hores de treball setmanal, 500 euros per cada mes. Per les necessitats actuals de l’administració local, tres de les persones triades s’han incorporat a l’àrea d’Esports, Cultura, Educació i Joventut, una a la de Seguretat Ciutadana i una altra a la d’Urbanisme.



“Els vaig veure molt motivats, amb ganes de passar un estiu diferent en el qual podran conéixer de primera mà com es treballa a l’Ajuntament, la qual cosa els ajudarà a prendre contacte amb el món professional i a desenvolupar habilitats tan necessàries en l’àmbit laboral com la iniciativa, la puntualitat o el treball en equip”, assenyala el primer edil. “Sabem per convocatòries anteriors similars que aquestes oportunitats són molt beneficioses tant per a la joventut que participa en elles com per a la corporació, per això les continuem proposant any rere any. Ens satisfà molt que l’enorme talent jove que tenim a Almussafes revertisca en el conjunt de la ciutadaniaó”, afig.