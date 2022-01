Les biblioteques de Torrent acompanyen a les persones majors per Nadal

Print This Post

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que, en aquestes dates tan assenyalades, les persones majors que es troben en una situació de soledat o aïllament puguen gaudir en companyia de llibres, cançons i poemes



Amb motiu de la celebració del Nadal, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea de Biblioteques, ha impulsat per segon any consecutiu un programa d’acompanyament per a les persones majors del municipi que es troben en una situació de soledat o aïllament, amb la finalitat d’acostar-los els llibres, les cançons i els poemes, a més de servir-los de suport en aquestes dates tan assenyalades.



“Es tracta d’acostar la biblioteca i els llibres a les persones majors, però també d’acompanyar-les. Volem que senten que la biblioteca sempre està a la seua disposició per a ajudar-los”, ha manifestat la responsable de l’àrea de Biblioteques, Patricia Sáez.



Així, durant aquestes festes nadalenques el personal de les biblioteques municipals ha realitzat sessions en els següents centres de majors de la ciutat: Roger de Lauria, Ciutat Jardí, La nostra Senyora de l’Estrela, Sant Joan Bosco, El Més, La nostra Senyora del Bo Consell, Nova Vedat, Torre Hortelano, Bonaire, Pare Damián, El Salvador, Sant Nicolás, Marxadella, Santa Elena i Montesión.