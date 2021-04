Les biblioteques municipals celebren el Dia del Llibre amb exposicions, recomanacions literàries, xarrades i un concurs de microrelats

Print This Post

La regidora Maite Ibáñez destaca que l’objectiu de les activitats programades és “fomentar la lectura i l’acostament del públic als llibres”

Les biblioteques municipals de València han organitzat un conjunt d’activitats amb motiu del Dia Internacional del Llibre, que se celebra el 23 d’abril, com ara exposicions, recomanacions literàries, conferències i un concurs de microrelats. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat que les accions programades per a estos dies “són molt variades i tenen per objectiu contribuir al foment de la lectura, buscar un acostament del públic als llibres i ressaltar l’important paper que juguen en la nostra societat”.

Entre les activitats organitzades, hi ha les exposicions i xarrades. El divendres dia 23, la biblioteca Casa de la Reina del Cabanyal-Canyamelar inaugurarà l’exposició ‘Carmelina Sánchez-Cutillas. Des de les fronteres del silenci’, una mostra de la vida i obra de la nomenada en 2020 escriptora de l’any per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Esta setmana també es poden visitar les exposicions de Zoya Koinash i Natalia Grypas, ‘Visionarium’, a la biblioteca Eduard Escalante d’Arrancapins. A la biblioteca Joan de Timoneda de Beniferri, Agnes Vidal exposa ‘Són coses que passen’, mentre que a la biblioteca Clara Santiró i Font, a Camí Reial, es pot vore ‘Pèrdua a la por’.

D’altra banda, dins de la campanya ‘Biblioteques que alimenten’, la biblioteca Joaquim Martí i Gadea acollirà la conferència ‘Planificant un menú saludable i sostenible’, i a la biblioteca Clara Santiró i Font tindrà lloc la xarrada sobre justícia alimentària ‘Sistema alimentari i gènere’.

A més de totes estes iniciatives, el personal de les biblioteques ha preparat uns espais d’interés amb recomanacions de llibres i diferent material de lectura. Així mateix, han llançat la primera edició del concurs de microrelats, una iniciativa oberta a qualsevol persona major de 15 anys, amb ganes d’escriure, tant en valencià com en castellà. Els textos han de ser originals, breus i fer referència a algun aspecte relacionat amb les biblioteques.

La regidora Maite Ibáñez ha recordat que per a la biblioteca Carola Reig Salvà de Benimaclet “serà el seu primer Dia del Llibre després de la reobertura al novembre de l’any passat”. La remodelació d’este espai cultural “la va convertir en la més gran de les biblioteques municipals”, amb una espaiosa sala de consulta, sala d’estudis independent, sala polivalent per a activitats culturals i una bebeteca. Ibáñez ha anunciat que “per donar la benvinguda, s’estrenarà un videoreportatge sobre este espai cultural, els seus fons i instal·lacions al canal de YouTube de les biblioteques municipals”.