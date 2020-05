LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE VALÈNCIA, PREPARADES PER A LA FASE I

L’Ajuntament de València obrirà nou biblioteques municipals, perquè els usuaris pugan accedir al servei de préstecs i devolució. Així, a partir de la Fase I, aprovada pel Govern Central, es pot procedir a l’obertura de les biblioteques i altres espais culturals, seguint els protocols dictaminats pel Ministeri de Sanitat.

Els servicis municipals treballen en la preparació des de fa setmanes, com la instal·lació de les mampares de protecció perquè el personal tècnic i els usuaris pugan accedir als llibres amb total seguretat. Cal dir que en aquesta fase ja estarà disponible el servei de préstec i devolució, però encara no es podrà llegir o estudiar a les sales ni dur a terme activitats culturals.

Les biblioteques que s’obriran a partir de dilluns són la d’Eduard Escalante (Extramurs / Arrancapins), Palau de l’Exposició (Pla del Real), Carmelina Sánchez Cutillas (Benicalap), Casa de la Reina (Poblats Marítims / El Cabanyal), Clara Santiró i Font de la Rambleta (Jesús / Camí Reial), Josep Maria Bayarri (Rascanya / Orriols), Tomàs Vicent i Tosca (Algirós), Lluís Fullana (Plaça Magúncia) i Joanot Martorell (la Saïdia / Marxalenes). També estan obertes l’Hemeroteca Municipal i la Biblioteca Històrica Municipal.

“Per a totes elles s’ha realitzat un estudi arquitectònic per procedir a la reducció d’aforament, així com una neteja a fons”, ha assegurat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez. A més, ha recalcat que “els materials retornats passaran un procés de quarantena durant un període mínim de 14 dies”. Per això, s’ha preparat una zona de devolució segura i habilitat un espai tancat per emmagatzemar els llibres durant el temps requerit. Els usuaris i personal tècnic han de guardar la distància social i complir amb la normativa.

Per la seua part, la regidora de Gestió de recursos, Luisa Notario, ha explicat que la coordinació entre el seu departament i el d’Acció Cultural permetrà la reobertura de biblioteques “amb les màximes garanties tant per al personal que hi treballa com per a les persones usuàries que fan ús de les instal·lacions “. L’objectiu per tant per a les biblioteques com per a la resta de serveis municipals que ofereixen una atenció presencial a la ciutadania és, segons ha explicat, avançar en la recuperació de l’oferta habitual de serveis públics als veïns i veïnes de València tenint clar que la salut i seguretat és la màxima prioritat”.

Els treballs previs a la reobertura han permès estudiar l’adaptació d’aquestes biblioteques per adequar-les a la nova conjuntura sanitària. El Servei d’Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics, així com el Servei de Salut Laboral ha treballat amb Acció Cultural per a coordinar tota la informació necessària, com el aforament amb el qual es compleixen les mesures de seguretat establertes per les autoritats competents. A més, s’han analitzat tant els espais com el mobiliari existent per poder marcar recorreguts, zones de seients i d’espera, espais de lectura, pantalles en llocs d’atenció al públic o zones de cua.

També, juntament amb Prevenció de Riscos Laborals, s’han marcat criteris i s’ha format al personal de biblioteques i informat de les condicions i les mesures de seguretat necessàries, i complementàriament s’ha facilitat una fitxa per poder sol·licitar setmanalment els equips de protecció individual que siguen necessaris.