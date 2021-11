Les biblioteques municipals organitzen un ampli programa d’activitats pel 25N

Connect on Linked in

L’escriptora i fiscal especialitzada en violència de gènere, Susana Gisbert, presenta el seu últim llibre amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

Un any més, la Xarxa de Biblioteques Municipals de València organitza un ampli programa d’activitats amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Des de mitjan mes de novembre fins ben entrat desembre, les biblioteques han omplit els seus espais i prestatgeries de suggeriments, recomanacions i diferents activitats, com ara exposicions, xerrades, cinefòrum i presentacions, per visibilitzar una de les xacres més lesives per a qualsevol societat.

La celebració del 25 de Novembre és un pilar molt important de la programació cultural de les biblioteques municipals que enguany comptarà amb exposicions, xarrades i cinefòrum, així com la presentació de l’obra “101 valencianas frente a mi espejo”, de l’escriptora i fiscal especialitzada en violència de gènere, Susana Gisbert. La biblioteca Matilde Ramos, a Castellar-L’Oliveral, acull este dimarts, dia 23, a les 18 hores, la presentació de la novel·la que l’escriptora valenciana ha dedicat a eixes dones desconegudes però que han deixat la seua petjada en la història.

Paral·lelament, les biblioteques municipals, en col·laboració amb l’ONG InteRed que treballa per la justícia social, l’equitat i l’empoderament de les dones, han posat en marxa l’exposició “Toca Igualtat”. La mostra pot visitar-se a la biblioteca de Benicalap-Carmelina Sánchez-Cutillas, on romandrà fins el dia 26 de novembre, per traslladar-se posteriorment a la biblioteca municipal d’Azorín, al barri de Patraix.

Precisament, serà a la biblioteca Carmelina Sánchez-Cutillas on es realitzarà, el mateix dia 25 de novembre, el cinefòrum Documental: “Toca Igualtat, Toca Coeducar”. Amb esta activitat es pretén crear un espai de debat col·lectiu després de la projecció d’un documental que té com a objectiu previndre violències masclistes a través de la coeducació.

“En esta ocasió, les biblioteques han desenvolupat una diversitat d’accions enfocades, no sols a fomentar el pensament crític, sinó també a promoure el canvi de conductes negatives mitjançant la interiorització de la igualtat com un valor essencial de les persones”, ha manifestat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez.

El cicle es prolongarà fins el pròxim 15 de desembre amb la xarrada “Toca Igualtat” a la biblioteca municipal de Patraix-Azorín. Esta trobada es vertebrarà al voltant del foment d’una educació afectiva i sexual de qualitat, respectant la diversitat d’identitats.

“Treballem per aconseguir una societat lliure de qualsevol mena de violència, especialment si és contra les dones i xiquetes. Les biblioteques són llocs de reflexió i coneixement. Únicament juntes, junts, aconseguirem posar fi a les violències masclistes”, ha conclós Maite Ibáñez, qui participarà en els actes d’este dia.