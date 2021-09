Les Biblioteques Municipals reprenen la seua activitat amb la presentació de la novel·la “El cant de la mirada”, de la burjassotense Amparo Pastor

Connect on Linked in

Després de les vacances estivals, l’equip de Biblioteques Municipals de Burjassot reprén les seues activitats d’Animació Lectora per a tots els públics. Per a això, i respectant en tot moment les mesures sanitàries establides, ha programat diferents activitats per a anar entrant en matèria.

La primera activitat tindrà com a protagonista indiscutible a la burjassotense Amparo Pastor que, el divendres 17 de setembre, a les 19.00 hores, presentarà en la Sala d’actes de la Casa de Cultura el seu nou llibre, “El cant de la mirada” (Edicions Hades). Es tracta d’una novel·la que narra la història de Susana i Pilar, dues adolescents intrèpides, intrigades per conéixer els actes delictius del malvat Eusebio, de manera que seguiran els seus passos i, en immiscir-se en la seua vida, es veuran embolicades elles mateixes en els seus abusos. Segons l’autora, “el leitmotiv de l’obra radica en la força dels sentiments que prenen prioritat en la història”. La presentació del llibre comptarà amb la participació de l’alcalde de Burjassot, Rafa García; de l’editor José Luis Victoria i de la mateixa autora i protagonista de la cita cultural. A més, l’acte comptarà amb la lectura de textos per Gloria Sevilla acompanyada al piano per Esther Bernat.

Les persones que desitgen assistir a la presentació poden reservar les seues invitacions en aquest ENLLAÇ.

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València, Amparo Pastor ha publicat l’assaig “Dones Valencianes en l’Art, la Política i la Ciència”; la novel·la “Ombra i deliri”, diversos articles en el periòdic “Les Províncies”. A més, ha escrit i representat en el Centre Cultural Tívoli les obres teatrals: “Dones”, “Parlando a María”, “Història de Burjassot contada per dones”, “Retalls i anècdotes de Burjassot”, “Boges”, i les adaptacions “Els muses en l’Estellés”, “Antígona”, “La Celestina”, “Casandra” i “Federica Montseny”. Tot això, sent fundadora de l’Associació Teatral Paraules i Dons de Burjassot.

Com a segon plat estrela, cap a finals de mes, concretament el divendres 24 de setembre, tornarà per fi, en format presencial, el Club de Lectura de la Biblioteca d’Adults. En la seua primera sessió, de nou en el seu lloc habitual, la Casa de Cultura, es posarà sobre la taula, per a la seua anàlisi i comentaris per part dels sòcies i els socis del Club, la novel·la de Edmundo Díaz Conde, “La bogeria de la Senyora Bale”, Premi Ateneu Jove de Sevilla.

La novel·la situa al lector al Londres de mitjan segle XIX on, guiat pel doctor Russell, el veterà psiquiatre Tadeus Cooper tracta a una pacient que porta quasi un any internada en un hospital per a malalts mentals i, encara que es recorda parcialment dels horribles esdeveniments en què es va veure involucrada mesos arrere, ha perdut la consciència de si mateixa.