Les bicicletes i els patinets seran regulats per primera vegada a Algemesí

Connect on Linked in

S’aprova al ple de l’Ajuntament d’Algemesí una ampliació de l’Ordenança Reguladora del Tràfic amb 27 articles nous que regulen per primera vegada la circulació en bicicleta, en patinet elèctric i en altres vehicles de mobilitat personal. En paraules del regidor de Seguretat Ciutadana i Tràfic, Teo Montalvà, “era necessari establir un marc específic per a aquest tipus de vehicles, que ara tenen uns deures i uns drets propis.”

Es troben subjectes a aquestes noves regulacions les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), és a dir, els dispositius motoritzats i destinats al desplaçament individual amb característiques clarament diferenciades de les bicicletes i ciclomotors, entre els quals es troben els populars patinets elèctrics.

A partir d’ara, aquests són considerats vehicles amb caràcter general i els seus conductors estan obligats a complir les normes de circulació, com la resta de conductors de cotxes i motos. Entre les normes s’estableix que siguen visibles en tot moment i es sanciona l’ús d’auriculars, el mòbil o qualsevol altre dispositiu mentre es condueix.

Pel que fa a la conducció de bicicletes, es regula la circulació de manera preferent pels carrils bici, encara que els ciclistes també tenen dret a circular per la calçada sempre que no ho facen a una velocitat anormalment reduïda i pels carrers per a vianants respectant en tot moment la seua prioritat, igual que pels parcs i jardins. En canvi, es prohibeix la circulació de bicicletes per les voreres.

La regulació específica dels anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP) o de tracció elèctrica estableix que no poden circular per les voreres i zones de vianants i que circularan preferentment per carrils bici i per les vies de sentit únic o altres carrers on estiga limitada la velocitat a 30km/h. A més, en l’actualització de l’ordenança també tenen espai els monopatins, patins i aparells semblants sense motor amb mesures semblants als VMP afegint les restriccions de no poder envair la calçada i els carrils de circulació de vehicles a motor, excepte per a creuar.

A banda de la regulació, des de la regidoria de Mobilitat es proposa la creació d’un registre d’aquest tipus de vehicles amb codi QR que entrarà en vigor en els pròxims mesos. A més, l’ordenança també contempla el compromís d’aquesta per mantindre i millorar les diferents infraestructures viàries així com a assegurar que les persones disposen d’una xarxa d’itineraris completa, suficient i segura. En aquest sentit, Àngel Ferrer, regidor de Transició ecològica i Medi ambient, destaca que “amb la nova normativa i el pla d’expansió dels nostres carrils bici avancem cap a un model de mobilitat i de ciutat més sostenible i respectuós amb el nostre entorn.”

A més, els últims articles desenvolupen la classificació de possibles infraccions en lleus, greus i molt greus, que podran procedir des de sancions monetàries fins a la immobilització i retirada dels vehicles. Es pot consultar la regulació completa amb tots els detalls al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament o a través d’aquest enllaç directe: https://sede.algemesi.es/documentos/5357C0903684724C8A45CC14D25A9C87.pdf