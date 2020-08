Les boes de Madagascar són les grans protagonistes d’este estiu al BIOPARC de València

Connect on Linked in

A l’entrada de l’àrea que representa els hàbitats dels boscos d’Àfrica equatorial ens trobem un espai realment singular. Una perfecta recreació d’un tronc dels gegants arbres que cobrixen les frondoses selves que, mort en caure, es converteix en la llar i refugi de nombroses espècies. Així, en travessar-ho, ens submergim en el territori d’artròpodes i rèptils africans. Espècies amenaçades, exòtiques, temudes, fascinants, repulsives per a alguns i de gran atractiu per a uns altres. En els terraris que alberga ens anem trobant a espècies tan curioses com l’escorpí emperador, el més gran del món, o a la taràntula Goliath, que utilitza els seus pèls sensorials per a detectar vibracions en el sòl i en l’aire i conéixer la proximitat de la seua presa o enemic. També criden l’atenció els camaleons pantera convivint amb el gecko de Madagascar, que destaca pels brillants colors sobre el verd clar de la part superior del seu cos, i amb els crancs ermitans. Un altre desconegut habitant és el cocodril menut, amb un paladar secundari que li permet ingerir els seus aliments dins de l’aigua i podem descobrir en els seus ulls una tercera parpella transparent que els protegeix. Però les protagonistes d’este estiu són les Boes de Madagascar que s’han reproduït per primera vegada a València. El mes passat van nàixer 11 exemplars i ara