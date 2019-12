Les brigades de la Diputació realitzen una vintena d’actuacions d’urgència durant el pas del temporal Fabien

Print This Post

Els efectius de Divalterra han procedit a la retirada d’arbres caiguts en diferents localitats de L’Horta, La Ribera, La Costera i Camp de Túria, així com a l’extinció d’un incendi forestal a Xàtiva

El pas del temporal Fabien per la província de València s’ha saldat amb un total de 19 actuacions per part dels brigadistes de Divalterra, la major part d’elles provocades per les fortes ratxes de vent que s’han succeït al llarg del cap de setmana i el matí del dilluns.



Tots els serveis de les brigades de la Diputació s’han concentrat en el diumenge dia 22 i el dilluns 23, consistents a dur a terme retirades d’arbres i l’extinció d’un incendi, per a això es van mobilitzar 9 brigades.



En concret, les brigades de Genovés i Moixent van retirar dos arbres derrocats pel vent en diferents zones del municipi de Moixent; les de Dos Aguas van procedir a retirar diversos arbres a Montserrat i Real de Montroi; les de L’l’Olleria van retirar un arbre a Montesa; les de València van fer el propi amb un arbre a Paterna; mentre que les brigades de Gátova van realitzar dues actuacions similars a L’Eliana i una a Vilamarxant.



La localitat de Godella va ser la més castigada pel temporal de vent, amb tres desplaçaments en total per part de les brigades de Llíria per a retirar sengles arbres caiguts. Finalment, a la vall de Bixquert (Xàtiva) es va declarar un xicotet incendi que va ser ràpidament controlat per les brigades de L’l’Olleria, Anna i Barx.



Durant el matí del dilluns s’han produït un total de 6 eixides, totes elles per caigudes o perill d’esfondrament d’arbres, en les poblacions de Manises, Alboraia, San Antonio de Benagéber, Paterna, Senyera i el barranc de Carraixet.



Les brigades de Divalterra, ens públic dependent de la Diputació de València, a més de dedicar-se a labors de silvicultura preventiva davant el risc d’incendis forestals, intervenen en emergències mobilitzades pel Consorci Provincial de Bombers, principalment relacionades amb els incendis forestals, encara que també participen en altres com la cerca de persones o en cas d’inundacions o temporals de neu, pluja i vent.