Les cinc esportistes del CGR Alboraia van aconseguir l’or en el conjunt Benjamí Absolut en el campionat nacional que va tindre lloc a la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament d’Alboraia ha retut homenatge a les cinc esportistes que van aconseguir la victòria en el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica que va tindre lloc el passat 20 de març en la localitat d’Alfafar. Es tracta d’una victòria que van aconseguir en el conjunt Benjamí Absolut les joves Marina Estela, Carolina Giménez, Martina Alós, Roser Seguí i Gabriela Berezo, cedides aquestes dues últimes pel club Aceus i el Margaix, respectivament.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la regidora d’Esport, Zeudy Estal, junt a membres de la Corporació Municipal, han rebut en la Casa Conde Zanoguera a les primeres classificades i a les seues tres entrenadores en un acte que ha comptat amb totes les mesures de seguretat de la COVID-19. Chavarría els ha donat l’enhorabona “en nom d’Alboraia i de la Comunitat Valenciana” i ha assegurat que tant el consistori com els veïns i veïnes del municipi estan “molt contents per l’enorme assoliment”. A més, els ha atorgat a cadascuna una bossa amb obsequis abans que les homenatjades exhibiren algun dels moviments característics d’aquest esport.

Les entrenadores Sara Mirhzer, Maribel Bixquert i Lucía Saez, per la seua part, han fet valdre la quantitat d’hores d’entrenament que comporta aquest esport i que han dut a terme les campiones, “una determinació que té poca visibilitat”, expliquen, “però que a elles aporta benestar psicològic i físic, disciplina i, especialment, diversió”.

No és la primera vegada que les esportistes llancen tan bons resultats, recorda el club de Gimnàstica Rítmica d’Alboraia. Martina, Carolina i Marina ja es van proclamar Subcampiones d’Espanya en base de conjunts prebenjamí (2019); Marina va ser Campiona d’Espanya en Mans Lliures i Subcampiona d’Espanya en corda junt a Carolina, així com Campiones d’Espanya d’individual equips absolut. Així mateix, Roser posseeix el segon premi en Individual Base i Gabriela, el mateix d’Individual Absolut d’anteriors competicions.