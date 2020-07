Les cinc universitats públiques valencianes atorguen els Premis PRECREA

Connect on Linked in

Rosángeles Valls, Isabel Tejeda Martín, María José Martínez de Pisón Ramón, Joan F. Mira i Diego Ramia i Arasa són els/as guardonats/as de la I Convocatòria dels Premis a la Creació PRECREA

Els Premis a la Creació de les Universitats Públiques Valencianes (PRECREA) han sigut concebuts de forma cooperativa per les diferents seus encarregades de l’educació superior de la Comunitat Valenciana, i s’atorguen per a guardonar la tasca cultural realitzada per persones, col·lectius o institucions com a reconeixement a la seua meritòria labor, a partir de les activitats de creació cultural o trajectòria professional exercida l’any 2019. Un elenc de premis honorífics, diversificats en diverses categories, que han sigut atorgats cadascun d’ells per una universitat diferent. S’han destacat aquelles actuacions de major impacte cultural desenvolupades pel seu creadors, així com a la seua significació quant a l’excel·lència i la innovació de la vida cultural i artística exercida a la Comunitat Valenciana. En aquesta primera edició s’han concedit cinc premis, un per cada categoria i universitat.

El Premi Carles Santos d’Arts Escèniques (Universitat de València), candidatura proposada per María Teresa Ibáñez, regidora delegada d’Educació i Acció Cultural de l’Ajuntament de València, ha sigut atorgat a Rosángeles Valls. La seua dilatada trajectòria al capdavant d’Ananda Dansa i les seues nombroses obres, reconegudes per diversos premis i guardons, són clau per a la incorporació de la dansa contemporània en l’escena nacional i internacional. És destacable la seua interpretació de la cultura valenciana i de temes tradicionals amb un llenguatge artístic contemporani, connectant la dansa amb altres disciplines com el teatre o la música.

El Premi Juana Francés d’Arts Plàstiques i Visuals (Universitat Miguel Hernández d’Elx) ha sigut atorgat a la doctora en Belles arts Isabel Tejeda Martín, candidatura presentada per l’Associació Dones en les Arts Visuals (MAV). Comissària, crític d’art, gestora cultural i professora titular de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Múrcia, ha sigut guardonada pel seu compromís amb l’art contemporani i la seua trajectòria professional des de principis dels anys noranta fins a l’actualitat subratllant en ella, un fort sentit ètic i una lectura crítica i política de la història de l’art que ha posat el seu accent a reivindicar l’obra oblidada i menysvalorada de les artistes en l’art modern i contemporani espanyol, amb especial dedicació a les artistes valencianes.

El Premi José M.ª Yturralde de Disseny i Creativitat Tecnològica (Universitat Politècnica de València), ha sigut atorgat a María José Martínez de Pisón Ramón, per la seua significativa labor de recerca i la seua destacada aportació a la comunitat en l’àmbit de la creativitat i la tecnologia en el panorama nacional. És destacable la seua capacitat per a impulsar a les noves generacions en les pràctiques interdisciplinàries de l’art, la ciència, la tecnologia i la societat des de l’àmbit més crític i analític. Referent per la seua actitud visionària i pionera com una de les fundadores dels primers medialab en l’àmbit artístic universitari espanyol (Laboratori de Luz).

ElPremi Isabel-Clara Simó de Creació Literària (Universitat d’Alacant), candidatura proposada per M. Angels Francés Díez, professora titular del Departament de Filologia Catalana (UA), ha sigut atorgat a l’escriptor, antropòleg, sociòleg i hel·lenista Joan F. Mira. Un referent de les lletres catalanes amb més de quaranta llibres publicats que van des de la novel·la en els estudis sociològics, passant per l’assaig, els articles en premsa, la narració curta, la biografia, la traducció i les memòries. Ha rebut un homenatge de la Generalitat de Catalunya, l’IEC, la Institució de les Lletres Catalans i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua on se li reconeix com l’humanista valencià més important del segle XX.

El Premi Matilde Salvador de Música (Universitat Jaume I de Castelló), ha sigut atorgat a Diego Ramia i Arasa. Catedràtic de Música durant quasi 30 anys en l’Institut Ribalta de Castelló, ha sigut professor de nombrosos músics de Castelló, entre ells el guitarrista Manuel Babiloni. Gran impulsor del Conservatori Professional de Música de Castelló, director de l’Orquestra Camerata i promotor de qualsevol iniciativa que valore la música i la seua difusió.

Per a distingir a les persones o institucions guardonades se suma el treball plàstic realitzat ad hoc pels escultors i investigadors María José Zanón Cuenca i Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, doctors en Belles Arts i professors de l’Àrea d’Escultura de la Facultat de Belles Arts d’Altea i Departament d’Art de la UMH, els qui han donat identitat formal als premis. Per a la creació de l’escultura Palatina, s’ha recorregut a la columna jònica, un símbol de la cultura com a pilar fonamental de la nostra societat. L’estil jònic ha sigut emprat per excel·lència en l’edificació de temples dedicats a deesses com Atenea, divinitat de la civilització, les arts i les ciències. Una deïtat olímpica el culte de la qual va ser molt estés per tot el Mediterrani i que, sent regent de l’artístic, es converteix també en la patrona dels Premis a la Creació PRECREA i en el seu guardó escultòric conceptualitzat en forma de motle. L’edició ha sigut realitzada mitjançant la tècnica tradicional de fosa a l’arena en alumini blavós, que ens remet a la potencialitat de les universitats públiques per a contribuir a la transmissió de coneixement i la conformació d’un teixit cultural amb la societat.

La celebració de la gala de lliurament dels 5 guardons està prevista per al 23 d’octubre a les 19:00 h. en el Claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.