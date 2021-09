Les Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors d’Alaquàs 2020 reten homenetge a les seues antecessores dels anys 1971, 1995 i 1996

Connect on Linked in

Durant la cita es va projectar un vídeo protagonitzat per les dones homenatjades on es recopilen els consells, anècdotes i curiositats d’aquesta festa tan arrelada a Alaquàs



Les Clavariesses de la Mare de Déu dels Dolors d’Alaquàs 2020 van celebrar ahir dimecres 1 de setembre, a l’Auditori Nou d’Alaquàs, l’acte en homenatge a les Clavariesses dels Dolors 50-25 anys. Una cita que va estar conduïda per dos de les 20 components de la Clavaria 2020, Teresa Cuéllar i Rosalia Santaolaria, i a la que no va faltar l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura i la regidora de Festes Sandra Conde.



A més dels agraïments inicials, la gala va començar amb la projecció d’un vídeo protagonitzat per aquelles dones que durant els anys 1971, 1995 i 1996 van formar part de les Clavaries dels Dolors a Alaquàs i que van ser testimoni de la festa i la tradició d’aquells dies. El vídeo en qüestió recopila els consells, anècdotes i curiositats d’aquesta festa tan arrelada al nostre municipi.



Les Clavariesses des Dolors 2020 acompanyades per les basquinyes de la mateixa edició van fer entrega d’un obsequi a cadascuna de les convidades abans de tancar la jornada amb una foto en familia per immortalitzar tan significatiu moment.