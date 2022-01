Les col·leccions municipals incorporen les primeres quatre obres de la segona edició de la Crida pel patrimoni

Print This Post

Es tracta de la mítica butaca dels anys 60 de Javier Carvajal, el llibre de firmes per la mort de Blasco Ibáñez, una pintura de Pinazo i un retrat d’Antonio Cortina

La mítica butaca dels anys 60 de l’arquitecte Javier Carvajal, el llibre amb 15.000 firmes de condol per la mort de Vicent Blasco Ibáñez, una pintura de 1887 de Pinazo i un retrat d’Antonio Cortina entren a formar part de les col·leccions municipals gràcies a la segona edició de la Crida pel patrimoni. La convocatòria compta amb un pressupost de 50.000 euros per adquirir obres d’art, objectes i antiguitats, del qual s’ha destinat de moment un import de 18.992,90 euros a la compra d’estes quatre peces. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha destacat el doble objectiu d’esta iniciativa: “donar suport als sectors econòmics del món de la cultura per l’impacte de la pandèmia i incrementar el patrimoni artístic de l’Ajuntament”.

S’ha valorat l’adquisició de la “Butaca magrana” de Carvajal per reflectir el nivell de la indústria valenciana del moble del segle XX. És, en paraules de la regidora Glòria Tello “una icona del disseny espanyol fabricat a una de les empreses pioneres amb origen a València, José Martínez Medina”. La Torre de València, a Madrid, o el Pavelló d’Espanya en l’Exposició Internacional de Nova York, de 1964, i pel qual va obtindre el Primer Premi atorgat per l’Institut d’Arquitectura Americà, són algunes de les obres de l’arquitecte. De la butaca, en concret, “es van fer poques unitats i és una raresa trobar-ne alguna en el mercat”, segons ha detallat l’edil.

Pel que fa al llibre de firmes en homenatge al polític, periodista i escriptor valencià, inclou la de personatges com ara la de l’alcalde Vicente Alfaro, i es considera una peça d’interés per a la Casa Museu Blasco Ibáñez. Tello ha manifestat que “este volum enquadernat en pell amb decoracions de plata i el nom del novel·lista amb lletres d’or va ser una iniciativa del Partit Unió Republicana amb motiu del quart aniversari de la seua mort, en 1932”. Així, “el diari El Poble, entre altres publicacions, va fer un crida als valencians perquè contribuïren amb les seues signatures”. En total, se’n recullen unes 15.000, entre elles nombrosos segells de cautxú dels diferents ateneus o centres republicans, inclòs l’Ajuntament Popular i la Diputació, a més de diverses institucions públiques i privades.

Quant al quadre d’Ignacio Pinazo, de l’any 1887, és un oli sobre taula que ve a completar les peces de l’autor que ja formen part dels fons de l’Ajuntament, en este cas, sobre el paisatge de l’horta. D’altra banda, el retrat d’Antonio Cortina serà el primer treball de l’artista en el patrimoni municipal. “A banda de la gran qualitat d’este retrat i de l’original i elegant fons rogenc, s’ha de considerar l’escassa obra de Cortina en les col·leccions públiques i privades valencianes”, ha puntualitzat Tello. La regidora ha exposat que “Sorolla el va qualificar com un dels més grans i genials pintors decoratius de la seua època, però la nul·la afició a presentar-se a exposicions, poca presència en salons i absència d’encàrrecs de retrats per a famílies d’importància li havien postergat a una segona filera pel que fa a reconeixement popular”.

Estos quatre són els primers treballs seleccionats en la segona convocatòria de la Crida pel patrimoni, dirigida a galeries i antiquaris amb establiments oberts a la ciutat de València. El consistori pot comprar a cada oferent una peça o lot de peces per import màxim de 14.500 euros, impostos inclosos. Esta iniciativa es va llançar “per primera volta en la història de l’Ajuntament” en 2020 “amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus en el sector de l’art”, segons ha recordat Glòria Tello. “Es va crear de manera excepcional, però després de la bona acollida que ha tingut, s’ha tornat a posar en marxa, ja que els professionals ens han traslladat la seua importància en un temps tan complicat com el que estem vivint”.