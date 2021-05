Les comissions d’Alzira tenen damunt la taula tres propostes per a decidir si hi ha falles a setembre o no

Connect on Linked in

La Consellera de Sanitat va informar el passat dilluns 10 de maig a la Mesa de seguiment, en la que Alzira està representada, que les Falles i les festes populars a la nostra Comunitat es podrien celebrar, amb les mesures pertinents, a partir de l’1 de setembre de 2021.

JLF considera que els fallers i les falleres hem de cremar per tancar un cicle i tornar a començar. Cremar per a renàixer. La pandèmia ens ha esgotat mentalment i necessitem tornar a socialitzar en la mesura del possible.

A més a més la situació econòmica dels sectors productius és molt delicada. Potser esperar més temps supose un gran perjudici per a moltes empreses d’Alzira que viuen de la festa de les Falles.

JLF propossa la data del 2 al 5 de setembre , en base a diverses qüestions:

-Estes dates ens permetrien cremar les falles de 2021 y restablir un calendari el més semblant possible a un exercici natural respecte a les Falles 2022;

-La primera semana de setembre ells escolars encara no han començat les classes i per tant podran gaudir de les Falles, solucionant el problema d’haver gaudit ja dels festius de març.

-Sanitat autoritza que les Falles comencen a partir de l’1 de setembre i des de Junta Local Fallera cregem que el millor és no allargar el calendari ni malgastar l’oportunitat de fer activitats falleres, ademes a primers de setembre l’oratge habitualment es molt favorable a les festes de carrer.

El calendari d’actes que propossem es el habitual a Alzira en la Setmana Fallera:

– Dijous 2 de setembre, plantá oficial.

– Divendres 3 de setembre, lliurament de premis.

– Dissabte 4 de setembre, ofrena a la Patrona.

– Diumenge 5 de setembre, desfilada del Passdoble i Cremá de les falles.

El programa de festejos ha de passar pel l’Assemblea de Festes de JLF.

Actes que es podrán realizar per part de les comissions, a banda dels actes conjunts organitzats per JLF:

Les comissions podrán montar les carpes al carrer a partir del dimarts 31 d’agost, s’autoritzará una major ocupació de via publica a les comissions que ho necesiten.

Es podran realitzar esmorzars, dinars i sopars al carrer i també al interior dels casals.

Podrán realitzar despertades i els passacarrers que tinguen per convenient.

Els diferents actes de les comissions s’ajustaran a la normativa sanitària vigent en eixe moment.

En tot cas pareix que, amb el ritme de vacunació, a mitjans d’agots tindrem el que es coneix com a “immunitat de ramat”, per tant la seguretat sanitària serà major i podriem ampliar les activitats a realitzar, incluint les que a día de hui están pendents de confirmaçió per representar grans aglomeracions de persones com son les mascletades, verbenes, …, JLF está treballant en alternatives que facen viables estes activitats.

Som conscients de la situació econòmica de molts fallers, és per això que JLF fa la següent proposta per tal de poder trobar un consens entre totes les comissions que possibilite la celebració de les falles 2021 la primera semana de setembre:

– Es propossa la continuïtat en els càrrecs, tant representatius com executius per al 2022, en les comissions i en la Junta Local Fallera, donada la dificultat de trobar candidates i candidats per ostentar càrrecs per la situació econòmica i social que estem passant.

– Per tal de poder participar en qualsevol de les activitats que es programen per a la setmana fallera serà necessari plantar i cremar un monument a cada comissió, donant les següents alternatives:



OPCIÓ A: Les comissions que planten el monument que presentaren per a les Falles de 2020, tindran dret a participar de totes les activitas falleres i a una “AJUDA COVID” económica que estarà en funció del nombre total de comissions que finalment planten el seu monument de 2020.



OPCÍÓ B: Les comissions que vulguen celebrar la setmana fallera, i que tinguen dificultats per a plantar el seu monument de 2020, podrán plantar altre monument, sense tindre dret a l´AJUDA COVID.

Esta falla alternativa tendrá que ser digna i tindre, al menys, base, remat i tres figures.



OPCIÓ C: Les comissions que no vulguen celebrar les Falles 2021, estarán en el seu dret de no plantar i per tant no podrán realitzar cap mena d’activitat fallera.



Aquesta és la proposta que JLF presenta a l’Assemblea General per a celebrar les Falles de 2021.