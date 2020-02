Les comissions falleres d’Almussafes celebren aquest diumenge 1 de març la Crida 2020

Es desenvoluparà a partir de les 12 hores en l’escenari situat al costat de la casa consistorial, on parlaran les Falleres Majors de les tres comissions i la presidenta de la Junta Local Fallera



Amb aquest acte es dóna el tret d’eixida oficial a les Falles 2020

Aquest diumenge 1 de març, a les 12 hores, les tres comissions falleres d’Almussafes es reuniran al parc Central per a celebrar la ‘Crida dels Falles 2020’. Organitzada per la Junta Local Fallera en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi, durant el seu transcurs intervindran els màxims representants de la Mig Camí, La Torre i la Primitiva per a donar la benvinguda a la festa, anunciar els principals actes previstos fins al 19 de març, animar a la població i recordar la importància de preservar els valors propis d’aquesta commemoració.



L’actual exercici faller 2019-2020 afronta la seua recta final amb l’arribada del mes de març. Al llarg de tres setmanes, i fins a la ‘cremà’ dels monuments el pròxim dijous 19 de març, les comissions falleres d’Almussafes desenvoluparan una completa agenda d’activitats en la qual es combinaran les iniciatives pròpies de cadascuna d’aquestes associacions amb les organitzades conjuntament a través de la Junta Local Fallera (JLF).



La primera d’aquestes activitats comunes, prevista per a aquest diumenge 1 de març, és la ‘Crida dels Falles’, que reuneix al parc Central de la localitat a un gran nombre de persones per a celebrar amb un destacat ambient festiu l’arribada del període més important per al món faller. Després de diversos anys en el calendari, la crida s’ha convertit ja en tota una tradició, no sols per als fallers i falleres inscrites sinó també per a tota la ciutadania.



Durant l’acte, que començarà a les 12 hores i es desenvoluparà en l’escenari que s’instal·la expressament per a l’ocasió just al costat de l’edifici de l’Ajuntament, les màximes representants de la Mig Camí (Vanesa Casabella), La Torre (Anna David) i la Primitiva (Joana Piles), així com la presidenta de la JLF (Adela Girona), faran una crida pública a viure intensament aquestes festes. En els discursos es posarà l’accent principalment en la necessitat d’impregnar aquests dies dels valors de respecte propis d’aquesta celebració.



“Almussafes sempre ha sigut exemple en aquest sentit, però mai està de més remarcar que la festa no és festa si no es cuida de les persones i de l’entorn. Eixe és també l’objectiu de tots i totes: que es puga disfrutar intensament de les falles complint tota la normativa en matèries com el tret de pirotècnia o el soroll i, com no, en la necessitat de romandre lliures de tota violència”, destaca la regidora de Festes, Mar Albuixech, qui està convençuda que “un any més aconseguirem tot això perquè la ciutadania està plenament conscienciada”.



La JLF també serà l’encarregada d’organitzar la cavalcada fallera, que aquest 2020 se celebrarà el dissabte 7 de març a partir de les 17.30 hores i tindrà fixat el punt d’eixida, com sempre, a l’esplanada situada en l’antiga cooperativa, al principi del carrer Llauradors.