Les comissions falleres de València interessades en l’obtenció d’ajudes per a la construcció de falles i il·luminació ja poden sol·licitar-les

Amb la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província ja es poden sol·licitar les ajudes per a plantar falla i llums ornamentals als carrers

Les comissions falleres interessades en l’obtenció d’ajudes per a la construcció de falles i il·luminació ja poden sol·licitar-les una vegada estes dos línies de subvenció impulsades per la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València han sigut publicades al Butlletí Oficial de la Província. El termini de sol·licituds s’estendrà fins la primera setmana de febrer. A estes dos convocatòries ja obertes es sumaran les pròximes setmanes altres subvenciones orientades a ajudar a les comissions falleres en altres aspectes de la festa, declarada en 2016 com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.



El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacat l’import global de les diferents ajudes a les comissions falleres, que en 2020 superen els 2,3 milions d’euros gràcies a la diversificació d’ ajudes. Així, juntament amb les subvencions destinades a contractar el treball dels artistes fallers i l’ornamentació dels carrers també es convocaran subvencions destinades a la celebració d´aniversaris de les comissions falleres, la insonorització de casals per tal de garantir la reducció de molèsties al veïnat i també per al foment de la germanor entre comissions falleres i la millora de la convivència als barris. “Les ajudes municipals al món faller continuen creixent i enguany superem els 2,3 milions d’euros amb un nou increment d’un 1,87 per cent en les ajudes per a contractar artistes fallers, que voregen ja els 1,84 milions d’euros”, ha destacat. Esta xifra, relativa a la principal línia de subvenció, supera així en 33.000, 155.000 i 200.000 euros respectivament les convocatòries dels darrers tres anys, en què també s’han produït augments significatius “gràcies a la nova classificació de falles i l’establiment de nous premis que han propiciat un augment en els pressupostos de les comissions i també de les ajudes municipals”.



Esta línia de subvencions municipals permet a les comissions falleres recuperar fins al 25 per cent del cost de la falla amb un límit fixat per la falla municipal, elevat també el passat exercici faller. “Continuem incidint per tant en l’aposta clara per la falla com a element central de la festa i pel reconeixement i la dignificació del treball dels artistes fallers”, ha assegurat Fuset.



Altra línia de subvencions oberta és la de la il·luminació, amb un import total de 210.000 euros per a ajudar fins a un 16 % del cost per a les comissions falleres de la il·luminació decorativa de la via pública, a través de portades, arcs lluminosos, garlandes lluminoses decoratives, rètols lluminosos amb el nom o escut de la falla, o commemoratius de vint-i-cinqué aniversari o els seus múltiples, i focus o projectors dels monuments.



Fuset ha recordat que en les pròximes setmanes se sumaran les ajudes destinades a la celebració d’aniversaris, la relativa a la insonorització de casals –que ascendix ja a 100.000 euros-; la que vol estimular la contractació d’agrupacions musicals -que en 2019 va repartir una mitjana de més de 650 euros per comissió participant-, o el Programa Germanor. També ha recordat que totes estes ajudes, creades durant el mandat passat després de ser consensuades en grups de diàleg amb els agents fallers han suposat en els últims anys “un notable increment de les ajudes municipals a la festa fallera així com incidir en aspectes de la festa Patrimoni de la Humanitat que també necessitaven especial protecció”.