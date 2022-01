Les comissions falleres poden optar als Premis Falles Innovadores i Experimentals fins al 13 de gener

Connect on Linked in

El termini per participar en la XXIV edició dels premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles 2022 estarà obert fins al 13 de gener. El mateix dia també conclou el temps per a optar a les subvencions municipals per a finançar els actes commemoratius del 25è aniversari (o els múltiples d’esta dada) que celebren estes agrupacions, així com les confraries i germandats o corporacions de la Setmana Santa Marinera i altars de Sant Vicent.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha explicat que l’objecte dels guardons esmentats és “obrir nous camins a la creativitat de la festa de les Falles, i promoure noves propostes pel que fa als elements, tècniques constructives, registres expressius”, i ha destacat que el concepte innovador i experimental, “es contempla paral·lel a la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient”.

Carlos Galiana ha recordat que l’Ajuntament ha destinat un total de 6.400 euros per impulsar estos premis que formen part del programa de promoció de la festa fallera inclòs al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 2020-2022. Els guardons es repartiran amb una dotació econòmica de 2.000, 1.400 i 900 euros, respectivament, per als tres premis principals per a les falles grans, que comptaran amb estendard igual que des del 4t fins al 10é premi; per a les falles infantils els tres primers premis repartiran, respectivament, 1.000, 700 i 400 euros, a banda de l’estendard, que també rebran el 4t i el 5é premi.

A banda de la sol·licitud telemàtica, les comissions falleres interessades a participar hauran de presentar un esbós de la falla, un plànol a escala de l’enclavament i una memòria descriptiva del projecte amb les condicions tècniques, materials i pressupost de la falla.

Segons ha afegit el regidor, “entre els criteris per valorar les falles innovadores i experimentals destaquen el disseny i la creativitat, la qualitat tècnica i artística, la utilització de materials no contaminants i l’ambientació, així com la combinació de la tradició i la innovació amb la recuperació d’elements més sostenibles per a la construcció de les falles”.

25é aniversari d’actes culturals i festius

Pel que fa a les ajudes per impulsar el 25é aniversari de les comissions falleres, les confraries, germanors o corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent, Carlos Galiana ha explicat que l’objectiu municipal és “promoure la cultura i el patrimoni festiu”.

“Després de la suspensió de les Falles per la crisi sanitària de la covid-19 es reprén esta subvenció (d’un màxim de 69.000 euros) que abastarà els exercicis fallers 2020-2021 i 2021-2022”, ha explicat.

Les activitats subvencionables hauran d’haver-se realitzat en el període comprés entre el 10 de març de 2020 fins al 19 de març de 2022 per als aniversaris de les comissions falleres; fins al 18 d’abril de 2022 per als aniversaris de les confraries, germanors o corporacions de Setmana Santa; i fins al 25 d’abril de 2022 per als aniversaris d’altars de Sant Vicent.

L’Ajuntament finançarà el vint-i-cinc aniversari amb 1.500 euros, el cinquanta amb 2.000 euros; el setanta-cinc amb 2.500 euros i el cent aniversari i altres múltiples de vint-i-cinc amb 3.000 euros.