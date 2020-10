Les comissions falleres podran optar fins a 2.800 euros per projectes que promoguen la igualtat, la diversitat i la no discriminació

Print This Post

La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, i el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, han presentat este matí una convocatòria de subvencions a comissions falleres de 14.000 euros per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes, la diversitat i la no discriminació. Es tracta dels Premis Caliu, destinats a monuments fallers igualitaris, que enguany s’han hagut de reconvertir per la suspensió de les Falles.

Les comissions podran optar a una ajuda de fins a 2.800 euros per posar en marxa accions inclusives. Els edils han destacat la importància d’estendre les polítiques d’igualtat al “teixit associatiu més important de la ciutat”.

Esta proposa, tracta de transformar els Premis Caliu en una subvenció a projectes per impulsar la inclusió.