Les consultes empresarials i laborals en l’Agència de Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat de l’Horta Sud augmenten un 50%

L’Agència de Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha atés en les dues últimes setmanes a més de 70 persones a les quals se’ls ha oferit informació i assessorament sobre les ajudes que les diferents administracions estan oferint per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària provocada pel Covid-19. La xifra suposa un increment del 50% respecte a les consultes rebudes en el mateix període del mes anterior.

Per sectors, les empreses sol·liciten informació sobre com realitzar els ERTES, requisits per a posar-ho en marxa o la documentació necessària per a acollir-se a ells. Quant als autònoms la principal preocupació és l’ajornament del pagament de les quotes de la Seguretat Social i del pagament de factures energètiques, els préstecs ICO i la manera d’acollir-se a les subvencions de la Generalitat Valenciana. Finalment, els treballadors en actiu consulten sobre els contractes temporals o les possibilitats de ser acomiadat mentre que els que aturats sol·liciten informació de prestacions o de com inscriure’s en Servei Valencià d’Ocupació i Formació Labora o en el Servició Públic d’Ocupació Estatal.

Els usuaris del servei aprofiten el contacte per a aclarir diversos dubtes. La mitjana de consultes per cada crida o correu electrònic és de sis amb el que l’Agència de Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha resolt més de 300 dubtes sobre ajudes a empreses, autònoms i empleats en les últimes dues setmanes.

A més, l’Agència de Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat juntament amb el grup de treball del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO), a part de l’assessorament directe, estan posant a la disposició de tots els ajuntaments de la comarca tota la informació recopilada sobre les mesures posades en marxa per les diferents administracions a les que es poden acollir els seus veïns i veïnes. Tota aquesta informació està disponible també en la pàgina web de la Mancomunitat www.mancohortasud.es

La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz ha destacat la “bona valoració” que està tenint el servei. “L’Agència treballa durant tot l’any però molts, per la necessitat d’informació, l’han descoberta ara i pel que em diuen els responsables la valoració del servei per part dels veïns i veïnes de la comarca està sent molt bona. Tots i totes agraeixen que algú els facilite la comprensió dels tràmits burocràtics”, ha assenyalat Sanz.

