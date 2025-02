Les Corts rebutgen demanar la dimissió de Mazón en una votació ajustada

El Ple de Les Corts Valencianes ha rebutjat la proposta presentada per Compromís per exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La votació, marcada per la tensió i la controvèrsia, ha acabat amb 52 vots en contra i 41 a favor, gràcies al suport de Vox al Partit Popular.

Votació polèmica i ajustada

El caos ha començat quan el vicepresident primer de Les Corts i president del ple en absència de Llanos Massó, el popular Alfredo Castelló, ha anunciat a última hora que la votació es faria de forma telemàtica. Compromís havia demanat que la votació fos a mà alçada, per tal que els 99 diputats es posicionaren públicament. Tanmateix, Vox va registrar dimecres un escrit sol·licitant que fos secreta, al·legant que així s’evitaria retardar la sessió plenària.

Inicialment, s’havia informat que la votació es faria mitjançant paperetes en urna, però en l’últim moment, Castelló va canviar de parer i va ordenar que fos telemàtica, secreta i sense pantalla visible.

Denúncies i mobilitzacions

El recompte de vots també ha generat controvèrsia, ja que en votacions anteriors havien participat 97 diputats, mentre que en aquesta ocasió només 93. Compromís ha denunciat que alguns diputats no han pogut emetre el seu vot i han exigit repetir la votació, presentant una reclamació formal a la Mesa de Les Corts.

En reprendre’s la sessió, Alfredo Castelló ha afirmat que, segons l’informe dels serveis tècnics, la diferència en el nombre de vots no es deu a un mal funcionament del sistema, descartant així una repetició del procés.

Mentrestant, a les portes de Les Corts, l’associació Víctimes DANA 29 d’Octubre s’ha concentrat per exigir responsabilitats a Mazón en relació amb la gestió de les inundacions i les conseqüències del temporal.