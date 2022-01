Les Covetes de Sant Joan recuperaran la seua fisonomia original amb la reurbanització de l’entorn

Gómez destaca que les obres de l’entorn de la Llotja i del Mercat Central “avancen a molt bon ritme i confirma que finalitzaran el mes d’abril”

Les obres de reurbanització de l’entorn del Mercat Central i de la Llotja “continuen avançant a bon ritme i els treballs han aconseguit ja la recuperació de la fisonomia original de les històriques Covetes de Sant Joan, situades en les dependències de l’Església dels Sants Joans”. El projecte que està desenvolupant la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana permetrà recuperar la fisonomia original del segle XVIII d’estos espais privats vinculats a l’activitat comercial a través d’una graderia amb cinc escalons que descendirà 90 centímetres per davall del paviment per a mostrar l’accés primigeni que romania ocult. “Es construirà una xicoteta graderia amb una inclinació suau per a poder recuperar la visió original de les covetes. Quan van començar les obres en este punt, ens vam adonar que les Covetes eren més profundes del que es va pensar en un primer moment. Per això, ens vam posar d’acord amb els propietaris i, a petició seua, vam fer una adaptació del projecte per a recuperar la façana i la visió històrica de les Covetes en el segle XVIII”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, durant una visita a les obres.

La regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana ha destacat que “els treballs de reurbanització de l’entorn del Mercat Central i de la Llotja continuen avançant a molt bon ritme després de la conclusió de les obres en la plaça de Ciutat de Bruges” i ha reiterat el “compromís que la transformació completa d’este entorn històric puga estar finalitzada el mes d’abril”. “La realitat parla per si mateixa. Els treballs van a un ritme fabulós i podem reiterar el compromís que el mes d’abril tota la reurbanització de l’entorn de la plaça del Mercat i de la Llotja estarà finalitzada i podrem donar per finalitzat el que jo crec que és el projecte de recuperació del patrimoni històric de la ciutat de València més important de les últimes dècades”, ha indicat.

Sandra Gómez ha subratllat que “el projecte de recuperació patrimonial que s’està escometent en este espai des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana està impulsant al mateix temps l’impuls de la iniciativa privada”. “Quan els governs aposten per rehabilitar els entorns, per reurbanitzar, recuperar i posar en valor el nostre patrimoni, ajuden al fet que els privats s’animen i s’associen, com ha ocorregut en esta ocasió, per a rehabilitar el seu propi patrimoni. No cal anar-nos molt lluny per a veure com estava esta zona de la ciutat fins fa ben poc, una zona que s’havia convertit més que en l’entrada al barri del Carme en el tancament o, si m’ho permeteu, en el quart darrere de l’entorn de la plaça del Mercat. Era un entorn que s’havia abandonat, que s’havia degradat, i el canvi espectacular que viurà i experimentarà parla per si a soles. Estem contents que l’obra pública, la recuperació d’estos entorns ajuden al fet que els mateixos edificis, el patrimoni que posem en valor, també vaja d’acord amb la rehabilitació i es promoguen iniciatives tan estupendes com la rehabilitació de les Covetes”, ha insistit Sandra Gómez.

La intervenció en els voltants de les Covetes, a més dels cinc escalons en forma de graderia, obligarà a la instal·lació d’una barana de protecció al carrer vell de la Palla per a previndre caigudes pel nou desnivell de 90 centímetres, complint així la normativa d’accessibilitat. Tots els canvis han sigut aprovats per la comissió de Patrimoni.

Pel que respecta a l’actuació al carrer Taula de Canvis, els treballs estan executats mancant la instal·lació del paviment i els jocs infantils, que s’instal·laran al final de l’obra, a l’abril. L’arbratge, com en la resta de l’obra (a excepció de les palmeres), es plantarà el mes de febrer mentre que l’enllumenat ja s’està instal·lant a mesura que es van retirant els fanals existents. La vicealcaldessa ha destacat que la superfície verda i d’arbratge resultant quan finalitzen les obres serà superior a la que hi havia prèviament. Els treballs de pavimentació s’estan executant en la cota més baixa de les Covetes i continuaran cap amunt fins a aconseguir la cota del paviment de la plaça del Mercat. Esta zona estarà finalitzada al febrer mancant els jocs.

La resta de l’obra avança en funció del que es preveu i s’està procedint a la pavimentació en el tram de la plaça entre la Llotja i María Cristina, on s’han alçat ja els paviments existents i s’estan escometent les canalitzacions previstes. Tota l’obra estarà finalitzada a l’abril.

Pèrgoles i placa

Igualment, està previst que la setmana vinent es comencen a col·locar en les pèrgoles els perfils metàl·lics sobre els quals s’instal·laran les plaques solars. La previsió és que puguen instal·lar-se el mes de febrer, quan arribe el material necessari, el mateix mes en què s’espera poder començar a muntar la graderia sobre la ventilació de l’aparcament.

D’altra banda, un orfebre i un marbrista estan treballant ja per a restituir la placa que es va trencar en intentar extraure-la. Es col·locarà en el mateix lloc on es trobava.