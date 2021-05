Les cures i el suport psicològic al pacient van de la mà

Connect on Linked in

Les cures fonamentals que dispensa el Tècnic en Cures d’Infermeria (TCE) al pacient / usuari el converteixen en el professional més pròxim i pròxim a ell, sent, en moltes ocasions, un suport psicològic inqüestionable que facilita la seua adaptació al centre hospitalari o sociosanitari.

Donar suport a través d’una abraçada, mantindre una comunicació activa i empàtica o respondre a les necessitats del pacient, moltes vegades no manifestades explícitament, són cuidats que milloren el seu benestar i faciliten la seua permanència en el centre hospitalari o sociosanitari, especialment quan aquest es produeix en serveis, com l’UCI, on l’impacte emocional és enorme, o quan la persona està sola.

“Si la veritat és que aquest treball no és tan visible com el que duen a terme altres categories professionals, sense ell seria impossible aconseguir un equilibri adequat entre el benestar físic i mental i la recuperació de la malaltia evolucionaria de manera més lenta i penosa. Aquest suport psicològic, que forma part de la humanització de les cures, és una altra de les funcions fonamentals que realitzen els Tècnics en Cures d’Infermeria i que passen desapercebudes a la població, per això, des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) considerem fonamental aquesta campanya de visibilització, posada en marxa amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, perquè es conega el nostre treball i comence a valorar-se com es fa amb la resta de professionals sanitaris”, explica Mª Dolores Martínez, secretària general de SAE.