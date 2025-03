Les dades de l’atur a la Ribera posen de manifest la fortalesa del nostre mercat laboral

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat al mes de febrer a la Ribera s’ha situat en 16.174 persones, és a dir, 275 aturats menys que al mes de gener, amb una disminució mensual del 1,67%.

D’altra banda, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 275 aturats menys que el mateix mes del 2024, la qual cosa suposa una disminució de l’atur anual del 3,83%.

Pel que fa a la contractació, s’han registrat 6.522 contractes al febrer de 2025, la qual cosa ha suposat 316 contractes més que el 2024, és a dir, un 5,09% d’increment interanual.

Per gèneres, 2.995 han estat a dones (45,92%) i 3.527 a homes (54,08%). La contractació indefinida mensual és de 2.702 contractes, un 2,21% menys que l’any passat, i la contractació temporal és de 3.806 contractes, la qual cosa significa un 41,43% en indefinits i un 58,36% en temporals. Els contractes han estat tant en els temporals com en els indefinits, un 61,84% a jornada completa i un 38,16% a temps parcial.

Per a Raül Roselló, Secretari General Comarcal de UGT-PV, “les dades d’atur de febrer posen de relleu la fortalesa del nostre mercat de treball, en un mes que la tendència habitual a la Ribera sempre ha estat d’increment d’aturats, destacant la recuperació del sector de la construcció. I no només es crea més ocupació, sinó que aquesta és de major qualitat, ja que es fonamenta sobre la figura del contracte indefinit, ja que més del 40% de la contractació ha estat en aquesta modalitat, conformant unes relacions laborals cada vegada més sòlides i estables”.

No obstant això, per a Roselló “Encara existeixen importants vies de millora per fer més eficient el nostre mercat laboral, sent la recuperació salarial una de les principals. La revalorització del salari mínim interprofessional fins als 1.184 euros mensuals en 2025 (en 14 pagues) ha estat, sens dubte, una notícia molt positiva, tot i que cal complementar-la amb la seva exempció total de l’IRPF fins que no aconsegueixin tots els seus perceptors una quantia equivalent, almenys, al 60% del salari mitjà.

A més, aquest acord ha de servir d’impuls per millorar també les retribucions dels salaris de conveni, de manera que l’augment del salari mínim interprofessional no comprimeixi el ventall salarial per sota i serveixi per millorar la capacitat de consum de tota la població treballadora. Aquest augment salarial és necessari i coherent amb la situació de bonança econòmica general i de les empreses, ja que, per quart any consecutiu, els marges sobre beneficis tornen a situar-se en màxims històrics, per la qual cosa no només les empreses tenen capacitat per seguir augmentant salaris, sinó també per reduir la jornada sense que això impliqui una rebaixa salarial”.

Així mateix, UGT seguirà lluitant per implantar, tan aviat com siga possible, la jornada laboral de 37,5 hores, un objectiu essencial per al sindicat el bloqueig del qual no admet cap tipus de justificació política ni econòmica. Aquesta transformació ha de venir acompanyada d’altres mesures que també milloren la qualitat de l’ocupació, com el reforç del dret a la desconnexió o la millora del registre horari.

Per últim, tot i que les dades d’ocupació dels últims mesos resulten positives, tant en termes quantitatius com qualitatius, és necessari que aquests avanços s’estenguen a tota la població treballadora, per la qual cosa cal seguir reforçant les polítiques actives d’ocupació amb l’objectiu de combatre l’atur de llarga durada i millorar la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables.