Les darreres anàlisi a les aigües residuals de Cullera no detecten presència de Covid-19

Connect on Linked in

La ciutat baixa a 78,29 el nivell d’incidència i passa de “risc alt” a “risc moderat”

Les últimes mostres recollides a data de 6 de maig a les aigües residuals de Cullera revelen que no s’ha detectat presència per SARS-CoV-2 ni al nucli urbà ni a la zona residencial de la platja. Uns anàlisis que ve fent l’Ajuntament de Cullera des de l’nici de la pandèmia per fer seguiment i tindre més instruments per a la presa de decisions que afecten a la situació sociosanitària del municipi.

Els resultats d’estes coincidixen amb la baixada de casos per Covid-19 a la ciutat, passant d’una incidència de “risc alt” a “risc moderat”. Concretament, a hores d’ara la ciutat compta amb 17 casos actius en els darrers 14 dies, el que suposa una taxa de 78,29 per cada 100.000 habitants, tal com ha informat Salut Pública.