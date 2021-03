Les dependències de la Policia Local de Sueca acolliran la campanya de vacunació massiva de la població, que es preveu imminent

Connect on Linked in

Des de l’inici de la pandèmia, ara fa un any, l’Ajuntament de Sueca i el Centre de Salut han treballat braç a braç de manera coordinada a fi que la gestió de l’emergència sanitària resultara el més efectiva possible per a la ciutadania. Estos dies, i davant la proximitat de l’inici de la vacunació massiva a la ciutat, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament, la Policia Local i els responsables del Centre de Salut, s’han reunit amb la finalitat de estudiar i valorar les diferents opcions a l’hora de triar les instal·lacions més idònies en les quals situar el dispositiu.

Finalment, s’ha optat per les dependències de la Policia Local com el lloc més adequat per a acollir les vacunacions massives, que es preveuen siguen imminents durant el mes d’abril. “A causa de la duració estimada de la campanya de vacunació massiva, que es calcula siga de 12 a 15 setmanes, i després d’estudiar la millor opció a fi d’interferir el menys possible en l’activitat esportiva de la ciutat, hem decidit en lloc d’utilitzar el Pavelló Cobert optar finalment per les dependències de la Policia Local, les quals disposen d’un esplanada coberta i amb facilitat d’accés per a les persones que vulguen traslladar-se a peu, així com per a les quals tinguen mobilitat reduïda i hagen de fer-ho en vehicles”, ha explicat la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni.

“Des del primer minut en què es van iniciar les vacunacions a la nostra ciutat, el passat 27 de desembre, vam oferir al Centre de Salut la possibilitat d’utilitzar les dependències municipals per al moment en què començara la vacunació massiva a la ciutadania, a fi d’agilitar el procés amb les màximes garanties de seguretat i disposar de l’espai suficient per a esta tasca. Entre tots hem acordat que es realitze en la seu de la Policia Local, una instal·lació que està oberta les 24 hores del dia durant tota la setmana, amb la presència, a més, dels i les agents, la qual cosa afig una major garantia a la ciutadania”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha afegit també que l’operatiu se situarà en la zona posterior, i que se li dotarà de tots els recursos necessaris perquè puga realitzar-se el més ràpid possible. “Amb esta ubicació solucionem també les molèsties que s’haurien pogut causar a clubs i associacions esportives ja que, si finalment s’haguera triat el Pavelló Cobert, no s’haguera pogut fer ús d’ell durant diversos mesos, com així estima Salut Pública, que serà l’encarregada de marcar el calendari de vacunació”.