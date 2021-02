Connect on Linked in

Un total de 1600 persones han rebut sang gràcies a les jornades solidàries de donació de sang celebrades a la localitat

Les donacions de sang a Alaquàs han augmentat un 3% durant els mesos de pandèmia. Es tracta d’una xifra molt positiva que mostra la solidaritat i generositat de la ciutadania en una època tan complicada com la que s’està vivint.

Des de l’inici de la pandèmia, el Centre de Transfussió de Sang de la Comunitat Valenciana s’ha desplaçat a Alaquàs en tretze ocasions per tal de realitzar jornades solidàries de donació de sang. Un total de 618 persones han mostrat la seua voluntat de donar sang i un total de 547 han pogut fer-ho tenint en compte les condiciones requerides per a poder ser donant. D’aquest total, 25 persones ho feien per primera vegada. Gràcies a la voluntat d’aquestes persones, un total de 1600 pacients dels hospitals valencians han pogut rebre sang així com els hemoderivats necessaris.

Des del Centre de Transfusió s’ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs en la cessió del Centre Social Benàger per tal de celebrar les jornades i s’ha felicitat la ciutadania per respondre de manera positiva a cada convocatòria en temps tan difícils. Es recorda a més la impotància d’aquestes donacions ja que amb una donació es pot ajudar a salvar 3 vides.