Les dones continuen patint major temporalitat i parcialitat al mercat laboral

UGT presenta l’informe “Dones al mercat laboral: radiografia comarcal» en el context del 8 de març. El sindicat celebra enguany el Dia Internacional de les Dones baix el lema “Feminisme sindical per a la Igualtat real”.

Des d’UGT assenyalen que tots els indicadors que recull l’informe continuen mostrant que les polítiques compromeses amb els drets laborals i la igualtat milloren la situació de les dones

No obstant això, els indicadors més rellevants d’accés i qualitat de l’ocupació encara evidencien un abisme en les condicions laborals entre homes i dones.

L’informe revisa, a través de 10 grups d’indicadors clau, quina és la situació laboral de les dones a les nostres comarques en este moment.

A la Ribera, vora el 64% dels contractes indefinits signats s’han concertat amb homes, mentre que les dones a penes han protagonitzat el 36,02 %, és a dir, una bretxa de quasi 28 punts.

Tot i que l’ocupació a temps parcial ha augmentat lleugerament per a ambdós sexes, les dades confirmen que les dones continuen suportant nivells molt superiors de parcialitat, amb un 23,45 % front al 7,35 % d’homes.

En l’últim any, de cada 100 contractes que s’han fet, 56 han sigut per a homes i només 46 per a dones que són, a més, les que pateixen major discontinuïtat i temporalitat. Per això, des d’UGT reivindiquen la perspectiva feminista en totes les polítiques i en tota la societat, en un moment en què els discursos negacionistes, diuen, s’han colat en les institucions.