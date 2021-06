Les dones del centre social Xenillet de Torrent confeccionen màscares en un taller de creativitat tèxtil i les donen al col·legi Joan XXIII

El Centre Social Xenillet duu a terme des de fa diversos anys unes accions formatives i d’animació a la lectura, dirigides a persones que es troben en risc d’exclusió social. Es tracta de cursos de formació, organitzats per l’ONG Lliga Espanyola per a l’Educació i la Cultura Popular, que compten amb el finançament de l’Ajuntament de Torrent.

Un d’aquests cursos és el taller de creativitat tèxtil, on les dones que han participat en ell han anat confeccionant al llarg del curs unes màscares per a ús infantil, que, amb posterioritat, han entregat al director del col·legi públic Joan XXIII, situat en el mateix barri on es realitzaven aquests cursos de formació.

El lliurament es va produir el passat dia 16, en un acte celebrat en la sala d’actes del Centre Social Xenillet, i va comptar amb la presència de les alumnes de l’aula de formació de creativitat tèxtil i material reciclatge, el director del centre escolar i el regidor de Benestar social, José Antonio Castillejo. “La idea sorgeix amb la pretensió que l’aprenentatge d’aquestes dones es convertisca en un treball que revertisca en la seua mateixa comunitat. L’enfocament comunitari sempre ha sigut prioritari en aquestes accions, perquè és molt gratificant i motivador aprendre en, per a i pel teu entorn mes pròxim”, ha destacat el regidor. Així mateix, va voler assenyalar en particular que aquest taller mereix un doble reconeixement, tant per la seua labor de formació i inserció sociolaboral per a les usuàries del centre social, com pel gest del lliurament per als alumnes de primària del col·legi, els qui finalment s’han beneficiat també dels resultats del curs.

