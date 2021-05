Les Dones que han actuat al Gran Teatred d’Alzira protagonistes de la campanya de promoció del valencià a l’hostaleria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Esta setmana començarà el repartiment de sobrets de sucre amb la imatge de sis artistes que han representat al centenari teatre alzireny

Per quart any consecutiu la Regidoria de Cultura, mitjançant el Servei de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira (SERVAL) i la Regidoria d’Igualtat han portat a terme la campanya de repartiment de sobrets de del sucre a l’hostaleria que enguany es dedica al teatre municipal en l’any del seu centenari. «Dones que han actuat al Gran Teatre», és el títol d’esta edició adreçada a vora 200 bars, restaurants i cafeteries del nostre municipi.

“L’hostaleria ja estava impacient per rebre estos sobres que tenen tan bona acollida per part de la clientela i que, a causa de la situació sanitària, en 2021 hem hagut de retardar el repartiment”, ha explicat el regidor, Alfred Aranda.

La campanya compta amb la participació de la regidoria d’igualtat, per això les dones són les protagonistes d’estos sobrets. Entre totes les que han actuat sobre l’escenari del Gran Teatre, tant com a integrants d’orquestres o com a part de les companyies locals, nacionals i internacionals, s’han seleccionat sis artistes representatives dels diferents gèneres. La il·lustradora alzirenya Mai Hidalgo ha fet els retrats de les artistes que són imatge de la campanya i que es troben als sobres i al cartell, les quals són: Maria del Mar Bonet, cantautora; Mamen Garcia, actriu i cantant; Alícia Alonso, ballarina i coreògrafa, i les tres alzirenyes Maria del Carmen Solves, cantant d’òpera i sarsuela; Elisa Ramírez, actriu, i Maria Dolores Tomàs, catedràtica de flauta.

Com en la resta d’edicions, a finals d’esta setmana, dijous 20, està previst que comence el repartiment amb la participació de Diego Gómez, alcalde d’Alzira; Alfred Aranda, regidor de Cultura; Marina Mir, regidora d’Igualtat, i Andrea Maravilla, tècnica del SERVAL. Visitaran algunes de les cafeteries de la ciutat on deixaran algunes caixes de sobres de sucre amb les imatges d’estes sis dones.

«Amb esta campanya a favor de la igualtat volem donar visibilitat i suport a la presència de les dones en tots els àmbits. També volem agrair l’enriquiment cultural que ens han aportat totes les artistes que han actuat al Gran Teatre en estos 100 anys. Esperem endolcir la nostra ciutat de cultura i que això vaja a més perquè… Com més sucre, més dolç», ha declarat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

La campanya es completa, com en les passades edicions, amb la participació de la ciutadania mitjançant el concurs d’Instagram en el qual es demana que pugen una foto amb el sobre de sucre preferit, i l’etiqueten amb #DonesTeatre. Entre tots els participants, les 3 fotografies amb més m’agrada guanyaran una camiseta il·lustrada de la campanya. El termini per a participar és fins al 15 de juny de 2021.