Les Drassanes acull una exposició sobre aeròdroms valencians en la Guerra Civil

La mostra, oberta fins el 9 de gener, recull imatges i documents dels més de quaranta camps d’aviació construïts pel govern de la II República

Fins el pròxim 9 de gener es pot visitar a les Drassanes del Grau l’exposició “Aeròdroms valencians de la Guerra Civil”, una mostra sobre els camps d’aviació construïts al territori valencià pel govern de la II República per tal de proveir els fronts de batalla i defensar-se dels atacs enemics. Es poden contemplar imatges i documents dels més de quaranta aeròdroms improvisats, amb les instal·lacions que els acompanyaven, com eren el llocs de comandament i de guàrdia, refugis o polvorins, tot posat en el seu context històric mitjançant explicacions sobre els bombardejos i la guerra aèria, els aparells i aviadors, la producció industrial, la cartografia, o la cultura, l’art i la memòria que els envolta.

L’exhibició és el resultat de la col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Càtedra Demetrio Ribes, i l’Ajuntament de València. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha convidat la ciutadania a “conèixer la història, imatges i característiques d’estes instal·lacions”, i ha recordat que durant la Guerra Civil espanyola “l’aviació es va conformar com un dels factors més importants per declinar la balança cap a un o altre bàndol”. Així, ha indicat l’edil, “davant la insuficiència d’infraestructures existents, al llarg de la contesa es van construir aeròdroms per tota la geografia espanyola i el territori valencià no va ser una excepció”.