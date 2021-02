Les eleccions a rector o rectora en la UPV se celebraran el 4 de maig

Print This Post

El Consell de Govern ha aprovat el calendari d’eleccions a rector o rectora de la Universitat Politècnica de València

Per al curs 2021-2022, la UPV afig a la seua oferta acadèmica tres nous graus i tres nous dobles graus i amplia un 8,3% les places de nou ingresse

La Universitat Politècnica de València ha aprovat hui en Consell de Govern la convocatòria d’eleccions a rector o rectora i el calendari electoral. La campanya serà el 19 d’abril al 3 de maig i la votació, electrònica, es durà a terme el 4 de maig; la proclamació del nou rector o rectora s’efectuarà el 6 de maig. Si fóra necessària una segona volta, la campanya es realitzaria del 10 al 17 de maig i els resultats es coneixerien el 18 d’aqueix mes.

El termini de presentació de candidatures comprén del 25 de març al 9 d’abril. L’actual rector Francisco J. Mora conclourà el seu segon mandat i no optarà a reelecció, ja que els estatuts de la UPV estableixen que el rector només pot ser reelegit una vegada de manera consecutiva.

Reforç de l’oferta acadèmica amb nous graus

La UPV reforçarà la seua oferta de graus i dobles graus per al curs 2021-2022, segons l’aprovat hui pel Consell de Govern. Així, en la preinscripció s’oferiran 5.035 places, la qual cosa suposa un augment de 385 places respecte al curs anterior (un 8,3% més).

Aquest augment es deu a la implantació prevista (condicionada a l’aprovació definitiva per part de la Conselleria d’Educació) de tres nous graus i tres dobles graus: el Grau en Disseny Arquitectònic d’Interiors, amb 125 places; el Grau en Informàtica Industrial i Robòtica, amb 75 places al campus de Vera i 50 en el d’Alcoi; el Grau en Enginyeria Física, amb 75 places; els dobles Graus en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Matemàtiques; i en Enginyeria Civil + Matemàtiques, tots dos amb 15 places, i el Doble Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural + Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb 20.

Eduardo Vendrell, vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació de la UPV, ha destacat els criteris d’equilibri i racionalitat que regeixen l’oferta de places de la UPV: “S’ofereixen segons la demanda prevista i les necessitats de la societat, amb base en informes tècnics de viabilitat”.

Segons el vicerector, el Consell de Govern aprova l’oferta de places en previsió d’aconseguir totes les autoritzacions per part de la Generalitat Valenciana: “El Grau en Disseny Arquitectònic d’Interiors ja té informe favorable del Consell d’Universitats; en la resta de nous graus s’espera la verificació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA).”

El vicerector puntualitza que el doble Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural + Ciència i Tecnologia dels Aliments no està pendent de cap tràmit, ja que integra dos graus prèviament verificats.

Màsters universitaris

En el curs 2021-2022, la UPV oferirà, a més, 3.287 places de màster, la qual cosa suposa un augment de 146 places respecte al curs anterior. Es preveu impartir, prèvia verificació per part de la ANECA, el nou Màster Universitari en Mecànica de Fluids Computacional i també Màsters Universitaris Erasmus Mundus en Ondas, Acústica, Vibracions, Enginyeria i So; i en Enginyeria Tèxtil i en Millora Genètica Vegetal.

Els Erasmus Mundus són prestigiosos postgraus internacionals del programa Erasmus + de la Unió Europea, que concedeixen importants beques als millors estudiants que presenten les seues candidatures. Aquesta oferta s’uneix al MU Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible que ja s’està impartint.

Calendari acadèmic

El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic del curs 2021-2022, que estableix l’inici de curs per al dimecres 1 de setembre i la seua fi el 31 de juliol. Es preveu que les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es realitzen del 8 al 10 de juny en convocatòria ordinària i del 6 al 8 de juliol en convocatòria extraordinària; la preinscripció per a graus es durà a terme del 21 de juny al 9 de juliol. Aquestes dates estan pendents d’aprovació definitiva per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.