Les i els patges van protagonitzar ahir de vesprada el tradicional Pregó on es va fer especial menció als xiquets i xiquetes que per motius sanitaris o per qualsevol altra qüestió no podran estar presents a la cita

Les emissàries reials anunciaven ahir dimarts 4 de gener l’arribada dels Reis Mags al municipi d’Alaquàs, especialment es van recordar dels xiquets i xiquetes que per qualsevol motiu no podran assistir a la cita amb Ses Majestats. Avantçant-se a l’arribada dels Reis Mags, les i els emissaris van arreplegar totes les cartes i els millors desitjos dels xiques i xiquetes d’Alaquàs i ho van fer amb una carrossa convertida en bústia gegant que va estar precedida per una gran estrella que guiava el camí fins arribar a les portes de la parròquia de la Santa Creu on es trobava el betlem vivent organitzat per l’associació l’Oroneta. Lloc on es van repartir panderetes per a tots i totes.

En acabar, els patges reials es van desplaçar fins el Castell d’Alaquàs on van obsequiar els assistents amb llepolies.La màgia continuarà aquesta nit a partir de les 18 hores amb la Cavalcada dels Reis Mags que enguany canvia el seu itinerari per tal d’evitar aglomeracions i respectar les mesures de seguretat. El recorregut habitual serà el següent: eixida: C.P. González Gallarza – C/ Antonio Machado – Av. Miguel Hernández – C/ Pare Guillem – C/ Ramón y Cajal – Av. País Valencià – C/ Major – Castell d’Alaquàs on es situarà l’escenari per a rebre a Ses Magestats.