Les empleades treballaran durant un any en aquest projecte que compta amb una subvenció de més de 460.000 euros de la Generalitat

Connect on Linked in

Albal impulsa un taller empre on 20 dones es formaran en atenció sociosanitària



Albal s’ha adherit al programa de foment d’ocupació del Consell “Al teu costat”, es tracta d’un taller que combina la formació i l’ocupabilitat a persones majors de 25 anys. Per a la seua execució, el municipi governat per Ramón Marí ha rebut una subvenció de 464.109,60 euros i compta amb una aportació municipal de 3.000 euros. Les 20 dones que es beneficiaran d’ell, durant un any, es formaran en atenció sociosanitària i rebran una remuneració econòmica per això. Es tracta d’una iniciativa que també dóna treball a l’equip docent format per cinc professionals que faran funcions de direcció, administració i docència.



L’inici del taller es va realitzar el 30 de desembre i finalitzarà el 29 de desembre d’enguany. Les beneficiares –totes dones- signaven el contracte laboral aquest dijous en el consistori, al costat de l’alcalde Ramón Marí, qui les va felicitar per l’oportunitat i va assenyalar la importància de formar-se en un sector que està sent molt demandat en els últims anys. El primer edil va desitjar a les alumnes que aprofiten el seu pas pel curs que també repercutirà en el benestar de les persones dependents a les quals prestaran els seus serveis, “i que rebran la vostra atenció, afecte, suport i la professionalitat que anireu adquirint conforme avance el taller”.



Per part seua, les participants van manifestar la seua alegria davant Marí, “perquè suposa una oportunitat per a accedir al mercat laboral, perquè ampliem la nostra formació i perquè a través del programa li farem la vida més fàcil a les persones que atenguem”, van dir.



El taller ocupació compta amb dos itineraris formatius, amb certificat de professionalitat nivell 2. L’itinerari 1 formarà a la participants en l’àrea d’atenció sociosanitària a persones en domicili, que prestaran serveis domiciliaris d’atenció a persones dependents de la població , en col·laboració amb els Serveis Socials municipals, que seran els encarregats de valorar a les famílies i derivar-les al servei.



L’itinerari 2 formarà en l’especialitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i prestarà serveis en la Residència d’ancians municipal d’Albal.



Què és un taller empre? Els tallers d’ocupació són un programa mixt que combina accions de formació-empre, dirigides a desocupats/as de 25 anys o més, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ús d’interés general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, facilitant així la seua posterior integració en el mercat de treball, tant en l’ocupació per compte d’altri com mitjançant la creació de projectes empresarials o d’economia social. L’objectiu és que els treballadors desocupats /as participen en la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social, amb un treball efectiu i alhora que adquirisquen un certificat de professionalitat, que augmente la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.