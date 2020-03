Les empreses almussafenyes aprenen a digitalitzar el seu màrqueting gràcies a un taller del Consorci de la Ribera

La jornada de presentació del projecte es va celebrar ahir, dijous 5 de març, amb una sessió que va incloure una ponència a càrrec de Casa inHAUS



Una vintena d’empresaris i empresàries s’han inscrit en aquesta iniciativa del PATER que va inaugurar la 1a tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud

Ahir, dijous 5 de març, es va inaugurar en el Centre Cultural d’Almussafes la segona edició dels Tallers de Màrqueting Digital del Consorci de la Ribera, la institució que gestiona els convenis de col·laboració entre les mancomunitats de la Ribera Baixa i la Ribera Alta. Al voltant de vint empresaris i empresàries van participar en la sessió, que va servir per a donar a conéixer el projecte i explicar la importància d’endinsar-se en aquest àmbit per a millorar la competitivitat. En l’acte van participar la 1a tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, la responsable de màrqueting i comunicació del Consorci, Estela Sala, i dos representants de l’empresa inHAUS, que van compartir la seua experiència sobre aquest tema. En les pròximes sessions, que s’ofereixen de manera gratuïta, s’explicarà en què consisteix el màrqueting digital i conceptes com el market places, l’e-commerce. A més, es donaran nocions bàsiques per a gestionar xarxes socials empresarials.



La segona edició dels Tallers de Màrqueting Digital organitzats pel Consorci de la Ribera a través del programa PATER (Pacte Territorial per l’Ocupació en La Ribera) ja està en marxa a Almussafes. Gràcies a aquesta iniciativa, amb la qual es busca oferir a empreses i personal autònom de la comarca formació gratuïta sobre aquest tema, una vintena de persones estan aprenent a implementar processos que els permeten avançar cap a la citada digitalització.



El projecte va començar a desenvolupar-se ahir, dijous 5 de març, amb la celebració d’una jornada de sensibilització en la qual es va presentar la iniciativa per a animar a les empreses a participar en ella. La sala de conferències del Centre Cultural va acollir de 8.30 a 10 hores la sessió d’obertura, que va ser inaugurada per la 1a tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud. En ella, Estela Sala, ponent de l’organisme organitzador, va ressaltar la importància d’utilitzar aquestes tècniques per a la promoció dels seus negocis.



La reunió, que va incloure un apartat de café i networking, va servir també per a presentar un cas d’èxit, el de l’empresa Casas inHAUS, dedicada a la construcció d’habitatges prefabricats. La responsable de Màrqueting i Comunicació de la companyia, Mercedes Navarro, i el director de Recursos Humans, Toni Marcilla, van exposar a les persones assistents la seua estratègia per a donar a conéixer la seua activitat i aconseguir un major nombre de clients i van respondre els dubtes generats durant la seua exposició.



En la jornada de sensibilització també es va presentar la possibilitat d’inscriure’s per a rebre assessorament en la creació d’un Pla de Màrqueting Digital gratuït i individualitzat, “un servei que complementa molt bé els continguts del programa, atés que les persones assistents no estan soles en aquest camí, sinó que tenen un suport per a iniciar-se en aquest àmbit i fer els primers passos amb fermesa, una cosa fonamental”, ressalta Calatayud.



Des de la Ribera Impulsa, que aglutina les propostes d’innovació del Consorci de la Ribera per a millorar l’ocupabilitat i fomentar l’emprenedoria social, agraeixen la participació de Casa inHAUS per compartir la seua experiència en entorns en línia, la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament Local d’Almussafes i de la Regidoria de Comerç i la presència de la regidora, qui assegura que “des de l’Ajuntament intentem posar a la disposició del teixit empresarial totes les eines que afavorisquen la creació, el creixement i la consolidació de totes les idees de negoci promogudes per la ciutadania i la qüestió en la qual se centra aquest taller és sens dubte imprescindible per a poder avançar en aquesta direcció”.



Els continguts relacionats amb la transformació digital de les empreses s’impartiran en les sessions de la segona fase del projecte, que s’han fixat per als dijous 12 i 26 de març i 16 d’abril. Els temes previstos són ‘Iniciació al màrqueting digital’, ‘Market places vs e-commerce’ i ‘Xarxes Socials’. La tercera i última de les fases es dedicarà a establir un full de ruta o Pla de Màrqueting Digital segons el nivell de digitalització dels negocis o empreses participants.