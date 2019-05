Les empreses de la Ribera de Xúquer s’impulsen amb Internet

Connect on Linked in

El Consorci de la Ribera, a través del programa del PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació a la Ribera), posa en marxa un servei d’assessorament en màrqueting digital per a empreses i autònoms de la comarca

El programa «La Ribera Impulsa 4.0» té com a objectiu que el teixit empresarial aprofite al màxim les noves tecnologies.

El Consorci de la Ribera, junt a FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç i Indústria de la Ribera) i l’Associació Empresarial d’Alzira, a través del projecte «La Ribera Impulsa 4.0», del PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació a la Ribera, ha posat en marxa un servei d’assessorament i mentorització en màrqueting digital per a les empreses i autònoms de la comarca. Es tracta d’un projecte innovador al qual poden acollir-se aquells negocis que vulguen tindre presència en Internet o incrementar-la a través de les ferramentes que proporciona el màrqueting digital.

A partir de les jornades de sensibilització que es realitzaran a diversos punts de la Ribera, les empreses podran inscriure’s en el programa que finalment farà una selecció d’aquelles que formaran part del projecte pilot. Dos agents d’innovació empresarial treballaran amb aquestes empreses un diagnòstic de maduresa digital i un pla de màrqueting digital individualitzat perquè puguen millorar el seu nivell de digitalització així com innovar i ampliar les línies de negoci.

Formació en ferramentes digitals

Des de «La Ribera Impulsa 4.0» també es duran a terme sessions formatives sobre màrqueting digital obertes a les empreses i persones autònomes interessades. Estan previstes sessions sobre com utilitzar de manera professional les xarxes socials, com augmentar la presència dels negocis en Internet així com orientació sobre plataformes de comerç digital i subvencions a la digitalització empresarial.

Les jornades de formació es completaran amb sessions de networking on es fomentarà el treball en xarxa, innovador i la col·laboració entre el teixit empresarial de la Ribera.

Autònoms amb una idea de negoci digital

El projecte està obert també a aquells professionals autònoms que vulguen impulsar el seu negoci a través d’Internet. Per a aconseguir els seus objectius, la «La Ribera Impulsa 4.0» compta amb la col·laboració de l’Associació Empresarial d’Alzira i la Federació d’Agrupacions Locals de Comerç i Indústria d’Algemesí, FEDALCIS.

Aquesta és la tercera edició del programa «La Ribera Impulsa 4.0» que, fins ara, s’ha centrat en la millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca a través de l’ús de les noves tecnologies i una metodologia innovadora. Enguany, amb aquesta iniciativa, es pretén fomentar que les empreses i els autònoms impulsen la digitalització dels seus negocis per tal d’obrir-se a nous mercats, innovar en productes i serveis i establint aliances amb la resta del teixit empresarial del seu entorn.

«La Ribera Impulsa 4.0» és una iniciativa del programa PATER, el Pacte Territorial per a l’Ocupabilitat de la Ribera, on, a més del Consorci de la Ribera –que aglutina les Mancomunitats de la Ribera Baixa i la Ribera Alta– participen FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç i Indústria de la Ribera), l’Associació Empresarial d’Alzira i dels sindicats CCOO i UGT. «La Ribera Impulsa 4.0» compta, a més, amb la col·laboració del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, i del Fons Social Europeu.