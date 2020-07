Les empreses i autònoms de Torrent poden sol·licitar les ajudes de fins a 200 € de l’Ajuntament per a la compra de material sanitari o actuacions higièniques

Connect on Linked in

El termini de sol·licituds estarà obert des de demà 30 de juliol i fins al pròxim 30 de setembre

Amb la finalitat d’impulsar el sector comercial, hostaler i empresarial de Torrent i pal·liar els efectes ocasionats pel Covid-19, el consistori ha anunciat l’obertura del termini per a sol·licitar les ‘Ajudes econòmiques a empreses i autònoms per a accions de prevenció sanitària en establiments’, una mesura inclosa en el ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra el Covid-19’. La subvenció es pot sol·licitar a partir de demà 30 de juliol i fins al 30 de setembre, ja que hui s’han publicat les bases en el BOP (Butlletí Oficial de la Província). Així ho ha informat aquest matí en la trobada amb els mitjans de comunicació l’alcalde Jesús Ros i el regidor de l’àrea d’Economia, Andrés Campos, que han explicat que “es tracta d’una nova línia de suport als comerços en la despesa econòmica que suposa la implantació de mesures sanitàries i de seguretat requerides i que repercuteixen en la protecció i salut del personal treballador i dels usuaris i usuàries”



Per això, aquestes ajudes directes cobreixen un 70% de la despesa fins a 200 € estant vinculades a l’adquisició de material sanitari i higiènic, com a màscares, guants o aparells de control febril; o bé per a realitzar actuacions d’adaptació dels seus locals al nou escenari, com la instal·lació de mampares protectores o la reestructuració o reordenació dels espais per a mantindre les mesures de distanciaments social.



Amb una quantia pressupostària inicial de 300.000 €, i ampliable segons el número de les sol·licituds, aquesta prestació és un pas més de l’Ajuntament de Torrent per recolzar a les empreses i autònoms i que se suma a altres mesures, concretament, a les subvencions de fins a 700 euros, la campanya de suport al comerç local, el lliurament de màscares o les propostes que es posaran en marxa pròximament, com, entre altres, les targetes de consum en comerç local parcialment bonificades o el programa de digitalització per a fomentar la venda a distància.