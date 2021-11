Les empreses s’impliquen en la descarbonització amb València Canvia Pel Clima!

Connect on Linked in

Las Naves acolliran dilluns que ve una nova trobada amb actors de referència en la mitigació del canvi climàtic i la lluita per la neutralitat

Dilluns que ve se celebra una nova trobada, en línia i presencial, de la iniciativa València Canvia Pel Clima!, que busca la implicació de les empreses de la ciutat en el canvi de paradigma climàtic i l’assoliment de la descarbonització i la neutralitat. La iniciativa està promoguda pel Servei d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament, en col·laboració amb la Fundació València Clima i Energia i el centre d’innovació Les Naus.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha explicat que “ens trobem en un moment de canvi, d’adaptació, en el qual és fonamental la implicació de tots els agents socials, com les institucions, la ciutadania, l’acadèmia i les empreses, als qui donem veu en aquesta edició”. Per això, i per a fer possible la Missió València Ciutat Neutra, ha afegit, “treballem de manera coordinada i busquem donar les claus i recursos necessaris a aquests agents”.

Dilluns passat es va celebrar la primera de les sessions, i el dilluns 22 se celebra la segona. “Amb totes dues jornades volem impulsar aquesta col·laboració i acostar temes de gran rellevància social com la descarbonització, la neutralitat i la mitigació del canvi climàtic a tots aquells interessats a avançar i apostar per una ciutat més sostenible i climàticament neutra”, ha afegit el regidor Ramon.

La sessió del pròxim dia 22 es desenvoluparà entre les 10.00 i les 13.30 hores. Durant el matí es realitzaran dues taules redones i es farà lliurament del premi València Ciutat de la Innovació als creadors del “Pla Director Punt Zero: Motor de la Missió València Ciutat Neutra”.

Les dues taules redones comptaran amb professionals de prestigi i reconeguda trajectòria en la lluita per a la mitigació del canvi climàtic i la consecució de la neutralitat climàtica: en la tertúlia titulada “Presentació d’entitats adherides: organitzacions facilitadores del canvi sostenible”, participaran el cap de l’Àrea de Planificació, Estudis i Energies Renovables de l’IVACE, German Cuñat; el subdirector general de Programes d’Innovació de l’Agència Valenciana de la Innovació, Roberto Arnau; el president de Sapiens Energia, Juan Sacri; el gerent de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana, Diego Romà; el soci cofundador de Mentakers i assessor d’ASELEC, Juan José Catalán; la directora-gerent de les Naus, Marta Chillarón; i el tècnic de València Clima i Energia Alejandro Gómez. Per part seua, el col·loqui “Presentació de propostes i eines cap a la sostenibilitat: exemples d’èxit i col·laboració”, comptarà amb l’assistència del coordinador d’Aeioluz, Salva Moncayo; el psicòleg responsable del projecte “A la lona de València”, Alonso de Paco; el president d’ALTERNAcoop i voluntari del grup local València de Som Energia, Vicent Garcia; el responsable de Mesura, José Manuel Felisi, la tècnica de les Naus, Victoria Pellicer; i la responsable d’Acció Social Corporativa d’Aeioluz, Nuria Baeza.

Totes les persones interessades a participar poden fer-ho, de manera presencial o en línia, a través de les xarxes socials i la web de la Fundació València Clima i Energia, o la web de les Naus.