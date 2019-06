Les entitats de la Taula per la Convivència d’Alzira han commemorat el Dia Internacional de les Persones Refugiades.

Print This Post

Visibilitzar la realitat de les persones refugiades ha estat l’objectiu principal.

Les entitats que conformen la Taula per la Convivència d’Alzira han commemorat el Dia Internacional de les Persones Refugiades amb una projecció d’un documental de Wael Hurkos i posteriorment un col·loqui amb testimonis de residents d’Alzira.

Les activistas han corroborat que aquest dia no és un dia per a celebrar sino per a visibilitzar la realitat de les persones refugiades, entre altres coses.

Les paraules dels que han contat els seus testimonis van ser interessants i emocionants.

Tot l’acte ha estat per la defensa dels drets dels refugiats.