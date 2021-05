Les escoles d’estiu arriben a Aldaia

Connect on Linked in

Aldaia ha preparat quatre opcions perquè xiquets i xiquetes passen un estiu divertit i enriquidor, amb més de 800 places que es poden sol·licitar per quinzenes o amb menjador

L’escola d’Estiu es diversifica enguany per tal d’oferir noves opcions a les famílies interessades en apuntar els seus fills o filles a noves activitats, una vegada finalitze el curs escolar.

Les opcions, per a menors d’entre 3 i 14 anys, permeten a més als pares i/o mares sol·licitar el servici de conciliació, abans de les 9 del matí. Un servici que se suma a l’escola matinera, que es manté també en estiu als col·legis.

L’Estiu 2021 arriba a Aldaia amb:

Escola d’estiu (des de l´última setmana de juny fins acabar juliol), amb 340 places per a gaudir de tot tipus d’activitats, al CEIP Platero y yo o al Mariano Benlliure.

Campus d’Estiu (Des de l’última setmana de juny fins tot agost), amb 340 places per a gaudir de l’esports al poliesportiu d’Aldaia

Summer Camp (sols durant el mes de juliol), amb 50 places per a aprendre anglés al CEIP Mariano Benlliure

Escoleta d’Estiu Llavoreta (amb opcions i tarifes per mes o per quinzena) a l’escoleta infantil Llavoreta, per a 0 a 3 anys.

Totes les activitats estan pensades per a realitzar-se seguint tots els protocols COVID i amb ventilació, prioritzant les activitats a l’aire lliure. Els pares, mares o tutors podran connectar amb reunions online per consultar tots els dubtes.

Les inscripcions ja estan obertes, fins al 18 de juny, en la pàgina de l’Ajuntament d’Aldaia. De moment ja hi trobem grups amb llista d’espera, i descomptes per als empadronats a Aldaia.