El termini de preinscripció s’obri el 20 de maig i estan dirigides a xiquets i xiquetes entre 4 i 12 anys, encara que també hi ha previstes activitats per a adolescent

L’Ajuntament Les escoles d’Estiu tornen a Quart de Poblet en un any en què els xiquets, xiquetes i adolescents les necessiten més que mai. Després d’un curs en el qual han hagut de compaginar els estudis amb les dures, però necessàries, restriccions sanitàries i sense quasi poder socialitzar-se, ara arriba l’hora d’aparcar els llibres i gaudir. Això sí, complint estrictament les mesures anti Covid.

L’Ajuntament coneix les ganes i il·lusió amb la qual la població més jove del municipi espera l’arribada de les vacances. Per això, ha preparat un mes ple d’activitats per a totes les edats i tots els gustos.

Com tots els anys es posa en marxa el Campament Urbà en el col·legi Villar Palassí, en el qual hi ha previstos moltíssims jocs, manualitats i ofertes perquè tothom es divertisca.

L’Escola d’Estiu Esportiva organitzada en el Pavelló de la Constitució tocarà totes les disciplines esportives perquè, d’una forma amena, puguen iniciar-se en tota mena d’esports, des dels més coneguts fins uns altres més tradicionals. Algunes de les activitats que estan preparant per a passar un estiu estupend són: juagos d’aigua, miniolimpiadas, esports tradicionals i autòctons, esports de raqueta, de naturalesa, d’orientació i concursos. També se celebraran les jornades “Coneix un esport”, en les quals col·laboraran els clubs esportius de la localitat.

Summer Camp és una altra de les escoles d’estiu, també orientada a l’esport però on les directrius i ensenyaments es realitzen en anglés. Això permet que els xiquets i xiquetes reforcen els coneixements d’aquest idioma fora de les aules i aconseguisquen tindre fluïdesa de conversa. En aquest campus les activitats són una mica menys intenses que en l’esportiu.

Però l’oferta d’oci no acaba ací. Les associacions del municipi també realitzaran altres iniciatives destinades a menors i adolescents. Quart Jove ha preparat “Informàtica per a menuts” que tinguen entre 5 i 8 anys. Aquest taller es realitzarà durant els matins de juliol i els qui desitgen obtindre més informació, poden posar-se en contacte amb Quart Jove.

També hi ha previst un Campus Esportiu per a Adolescents organitzat per Quart per l’Esport. Des dels 13 als 16 anys podran realitzar excursions, activitats nàutiques i moltes altres activitats adaptades a la seua edat. Els que van nàixer entre 2004 i 2008 poden informar-se a través d’http://esports.quartdepoblet.es

Els horaris i preus són molt accessibles i flexibles, i són iguals per a les tres escoles: 45 euros per xiquet i setmana amb bonificacions per més d’una inscripció. Els preus dels tallers organitzats per les associacions es comunicaran a través de les seues respectives pàgines informatives.

Les escoles d’estiu municipals es realitzaran del 28 de juny al 30 de juliol. El termini per a realitzar la preinscripció comença el dijous 20 de maig i finalitza el divendres 28 i s’ha de tramitar de manera en línia a través del següent enllaç: https://forms.office.com/r/w9zgzxavt2) En cas de dubtes les persones interessades poden dirigir-se a les àrees d’Esports i Infància de l’Ajuntament de Quart de Poblet

D’altra banda, també es pretén ajudar les famílies veïnes de Quart de Poblet a conciliar la vida laboral. Per aquest motiu, de manera gratuïta, s’ha previst un servei matinal i vespertí que atendrà els menors entre les 07.30 i 09.00 hores, al matí, i les 14.00 i 15.00 hores al migdia. Les famílies interessades a fer ús d’aquest servei hauran de comunicar-lo prèviament a l’inici de l’activitat. Per a qui no necessite horari especial, el programa es desenvoluparà de 9.00 a 14 hores.

L’objectiu de les escoles d’estiu és que els més xicotets de la casa gaudisquen, però també que aprenguen valors. L’Ajuntament de Quart de Poblet organitza aquestes activitats en el marc de la seua estratègia municipal de la Infància, a través de la qual es persegueix garantir el seu dret a gaudir d’activitats d’oci i temps lliure d’una forma inclusiva. A través de l’esplai es promou el desenvolupament integral dels veïns i veïnes més xicotetes; un temps compartit amb els seus iguals on els jocs, la pràctica esportiva i l’aprenentatge d’idiomes són el vehicle per al creixement personal.