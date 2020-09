Les escoles esportives d’Alcàsser obrin les seues portes el pròxim dilluns

Print This Post

Des de l’Ajuntament s’ha estat treballant en un protocol sanitari per a crear espais segurs

Grups bambolla o punts nets entre les mesures sanitàries per a les escoles esportives del municipi

Les escoles esportives d’Alcàsser obriran les seues portes el pròxim 14 de setembre. Al llarg de tota la setmana, s’ha estat treballant en la implantació d’un protocol de prevenció, amb totes les mesures sanitàries, per a garantir uns espais els més segurs possibles. Així, encara que estava previst que les escoles esportives del municipi iniciaran la seua activitat la passada setmana, «hem volgut esperar per a ajustar bé el protocol».



En aquest sentit, el regidor d’Esports, Francisco Marí, ha explicat que «enguany, més que mai, hem d’anar amb precaució i complir amb el protocol pactat perquè és en benefici de tots els veïns i veïnes d’Alcàsser. El dijous a la vesprada vam tindre una reunió amb els familiars interessats i els explicàrem quin anava a ser el procediment per a aquest nou curs».



Així, les escoles esportives del municipi comptaran amb entrades i eixides diferenciades, un protocol per a les persones treballadores, que disposaran d’equips de protecció individualitzada, i la creació de punts nets amb gels hidroalcohòlics. Així mateix, s’ha optat per la creació de grups bambolla de 15 o 20 persones en funció de la modalitat esportiva i, a més, enguany, «els familiars no podran accedir a les instal·lacions».



Per part seua, Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat: «des de l’Ajuntament hem treballat i estem treballant per a garantir uns espais esportius els més segurs possibles. Per això, és important que tots i totes complim amb les mesures establides».