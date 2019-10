Les Escoles Esportives Municipals inicien el curs amb rècord d’inscripcions

Connect on Linked in

Les EEMM de Carcaixent reuneixen a més de 600 xiquets i xiquetes en 12 activitats oferides

Les Escoles Esportives Municipals de l’Ajuntament de Carcaixent han començat esta setmana el curs superant el nombre d’inscripcions de l’any anterior. En este cas, per al curs 2019 / 2020 han sigut més de 600 els xiquets i xiquetes d’entre 3 i 16 anys els qui s’han inscrit en les 12 modalitats que s’oferien. Com sol ser habitual, les activitats més demandades són futbol sala i gimnàstica rítmica.



L’objectiu de les Escoles Esportives Municipals és oferir a la població infantil i jove de Carcaixent l’oportunitat de tindre un estil de vida sa i saludable, així com practicar esport en línia amb una concepció educadora, participativa, integradora i coeducativa.



« Les Escoles Esportives Municipals són part de la nostra ciutat. Són milers els joves que al llarg de la seua història han participat en elles » comenta la regidora d’Esports, Sara Diert. «A les Escoles Esportives s’han conegut molts joves que no són del mateix centre educatiu però comparteixen una afició esportiva en comú».



Este any, les Escoles Esportives han ampliat l’edat de participació fins els 16 anys davant la gran demanda que existia per part de les famílies i dels xiquets i xiquetes que complien els 14 i no podien seguir a les Escoles. Amb esta mesura, en paraules de la regidora, «millorem les Escoles Esportives fent-les més grans i acollint més joves per tal de seguir promovent d’aquesta forma l’estil de vida sa i saludable i un esport integrador i participatiu que és l’objectiu d’esta Regidoria».