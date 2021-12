Les Escoles Municipals d’Iniciació Esportiva d’Algemesí creixen en la seua II edició

Print This Post

Les Escoles Municipals d’Iniciació Esportiva (EMIE) s’engloben en una inicativa municipal per apropar i promocionar l’esport en l’edat escolar mitjançant un programa divers, amb personal de qualitat i preus assequibles. Enguany s’ha augmentat el pressupost i el nombre de participants: són 7 en lloc de 6 i el pressupost adjudicat ha passat de 36.000€ a 42.000€ -6.000€ de subvenció a cada projecte-. A més, segons les paraules del regidor d’Esports, Rafa Lluch, hi ha intenció que s’establisca com a programa a llarg termini.

Les EMIE arrepleguen diferents disciplines esportives, en concret aquest any s’ofereixen classes de gimnàstica rítmica, salvament i socorrisme, piragüisme, futbol, escalada, tenis taula i esquaix. A més, es desenvolupen d’octubre a març en horari extraescolar els dies laborables facilitant una millor conciliació familiar.

El programa, que compta amb la participació i l’estímul del teixit associatiu local, està destinat a escolars d’entre 3 i 15 anys i té bonificacions per a població amb situació de vulnerabilitat. L’import màxim per usuari es limita als 17€ mensuals o 136€ anuals.

Tal com declara Rafa Lluch, la finalitat de les EMIE és “que els clubs puguen tindre una forta base per a garantir el seu desenvolupament i que cresquen més enllà de l’àmbit d’iniciació, així com dignificar la figura de l’entrenador/a i reduir el cost al mínim als usuaris contribuint a la igualtat d’oportunitats.”

Les escoles esportives locals desenvolupen l’educació en valors associada als hàbits saludables i treballen en coordinació amb la Regidoria d’Esports i amb la col·laboració de la Fundació Caixa Cooperativa Algemesí.

Les inscripcions, que s’obrin al setembre, es troben ja tancades per al que queda de curs.