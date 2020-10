Les Escoles municipals d’iniciació esportiva de Torrent donen el tret d’eixida a la seua programació anual

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tennis, patinatge, natació, pilota, futbol o gimnàstica rítmica són algunes de les activitats entre les quals han pogut triar els xiquets i xiquetes del municipi

Ahir a la vesprada es van iniciar les activitats de les Escoles municipals d’iniciació esportiva de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent (FDM). Així, els xiquets i xiquetes de la ciutat poden triar entre una ventall variat de modalitats com a handbol, patinatge, tennis, frontenis, natació, pilota, rugbi o esport adaptat, en el marc de les EMIDs, que són dependents de la pròpia FDM. I d’altra banda, han tingut una altra opció amb el programa gestionat pels clubs esportius del municipi (EIDs), compost per atletisme, bàsquet, futbol, futbol- sala, gimnàstica rítmica i judo.

“Un dels objectius d’aquestes activitats és promocionar l’esport base entre el públic infantil i juvenil”, ha explicat Susi Ferrer, regidora d’Esports. Enguany els grups s’han reduït per a adaptar-se a les circumstàncies, garantint la seguretat dels i les participants. Entre les mesures preses, a més, s’han substituït les activitats esportives extraescolars en els col·legis i “des de la FDM s’han buscat espais alternatius que complisquen amb tots els protocols sanitaris i higiènics”, ha apuntat la regidora.

Activitats majors

D’altra banda, ahir també es van reiniciar les activitats dirigides a les persones majors en el pavelló esportiu El Vedat, el complex esportiu La Cotxera i el centre Sant Marcos. Gimnàstica de manteniment, pilates, aeròbic, zumba o GAP són algunes de les propostes per a enguany.