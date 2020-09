Les escriptores Paula Ferrer i Fina Girbés guanyen la 3a edició dels Premis Algemesí de Literatura Infantil

Connect on Linked in

Les obres guanyadores es poden trobar ja a les llibreries.

El confinament va obligar a ajornar el lliurament dels premis, que s’hauria d’haver fet el passat mes d’abril.



El món de la literatura infantil torna a la normalitat amb noves propostes per als joves lectors. Així ho ha demostrat l’acte de lliurament de la tercera edició dels Premis Literaris Ciutat d’Algemesí.

Dues autores valencianes, Paula Ferrer, en la categoria de narrativa, i Fina Girbés, en la categoria de poesia, es van emportar aquests guardons, que fomenten la creació de noves obres per al panorama literari en la nostra llengua.

Els Premis Literaris Ciutat d’Algemesí, impulsats per Andana Editorial, l’Ajuntament d’Algemesí i la Fundació Caixa-Cooperativa, ja tenen guanyadores:

Premi de narrativa Enric Lluch

El tercer premi de narrativa Enric Lluch, dotat amb 3.000 euros per l’Ajuntament d’Algemesí, ha sigut per a Joana Cordons i la Colla Perduda, de Paula Ferrer. L’obra ens convida a fer realitat un dels somnis de molts lectors: conéixer en persona els protagonistes del teu llibre preferit. Aquest és el somni de Marc i Júlia, dos joves lectors dels relats de la Colla Perduda. Una nit, de forma inesperada, trobaran el secret per endinsar-se entre les pàgines del llibre i experimentar com es viuen en primera persona les aventures dels seus admirats herois: Joana Cordons, Lluc Tirants, Pep Pantalons i Queta Bicicleta.

Les il·lustracions del llibre són de Julio Antonio Blasco.

Amb aquest llibre l’escriptora valenciana Paula Ferrer i Molina (l’Alcúdia de Crespins, 1979) debuta en el món de la literatura infantil. Una nova veu que ha arribat al nostre panorama literari per fer-se un espai propi i crear nous lectors.

Paula Ferrer és Doctora en Medicina i Cirurgia i treballa com a especialista en reproducció assistida. De menuda, a més de metgessa i mare, volia ser també actriu i escriptora. Per això, ara que ja és gran i ha aconseguit ser metgessa i mare, ha decidit tornar a les classes de teatre i retrobar-se amb l’escriptura, a la qual s’hi havia dedicat molt durant la infantesa i l’adolescència. Des que va reprendre la literatura, ha resultat guanyadora i finalista de diversos certàmens literaris de relat curt, com ara el XVIII Premi Enric Valor de Narrativa de l’Associació Cultural La Garrofera i la III Edició del Certamen de Relats Beatriu Civera. Aquests premis la van animar a començar a escriure novel·la infantil, ja que la considera la base per crear persones adultes lectores i implicades en la creació literària.

Premi de poesia infantil Fundació Caixa-Cooperativa

La poesia infantil en la nostra llengua és un gènere que mereix un reconeixement, objectiu que dona sentit a aquest premi, pioner en l’impuls de la creació poètica per a infants, i dotat amb 3.000 €. La guanyadora d’aquesta tercera edició és l’obra El món al revés, de Fina Girbés.

El recull de poemes guanyador ens convida a veure la vida des d’un punt de vista diferent, arriscat i engrescador. Versos juganers en què sentirem micos que parlen, trobarem lloros muts, vampirs que van a platja, un drac bomber i molts altres personatges ben singulars.

Amb el premi a l’obra El món al revés de Fina Girbés (Algemesí, 1957) es reconeix la brillant trajectòria d’aquesta escriptora de poesia infantil. La guanyadora és llicenciada en Geografia i Història. Durant molts anys es va dedicar a l’ensenyament de l’àrea de Llengua en Primària i Secundària i, posteriorment, ha treballat en la correcció i traducció de textos. Ha col·laborat en la publicació de llibres de text i material didàctic per a diverses editorials i és autora de nombroses propostes didàctiques d’animació lectora. La seua producció de poesia infantil la posiciona com una de les autores referents d’aquest gènere tan important en la creació de nous lectors.

El llibre El món al revés compta amb les atractives il·lustracions de César Barceló (Banyeres de Mariola, 1979) que aporten alegria i frescor als versos i fan que aquest llibre siga una invitació a capgirar el món per a aconseguir un futur millor.