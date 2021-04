Les exportacions de la Comunitat Valenciana ascendeixen a 5.079 milions d’euros en els dos primers mesos de l’any

Connect on Linked in

En el període gener-febrer de 2021 es produeix un descens generalitzat de les exportacions a nivell estatal

La Comunitat es manté com la segona Comunitat Autònoma més exportadora, amb el 11,5% del total estatal

Les exportacions de la Comunitat Valenciana han aconseguit un valor de 5.079 milions d’euros en els dos primers mesos de l’any de 2021, la qual cosa representa un descens del 3,4% respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades fetes públiques per la Direcció Territorial de Comerç de la Comunitat Valenciana dependent de la Secretaria d’Estat de Comerç.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que “lamentablement continuem observant els efectes de la pandèmia en les xifres de comerç exterior, amb una mitjana de descens del 6,6% a nivell estatal i amb xifres negatives en la major part de les Comunitats Autònomes”.

“Hem de continuar treballant per a revertir definitivament la tendència i aconseguir que cada vegada siguen més els sectors exportadors de la Comunitat que obtinguen xifres de creixement en els seus intercanvis comercials amb l’exterior”, ha assenyalat Climent.

Per a aconseguir-ho, “ens adaptarem a les necessitats concretes de cadascun dels sectors” com és el cas del calcer i marroquineria amb un anunci de possible pujada d’aranzels per part dels Estats Units, ha indicat. “Estem fent les gestions necessàries amb el Ministeri i la Comissió Europea perquè aquesta pujada no es produïsca, al mateix temps que posem mesures de suport al sector”, ha explicat.

Per sectors, l’agroalimentari manté el lideratge de l’exportació de la Comunitat amb un valor de 1376’9 milions d’euros i un ascens del 11,3%, li segueix el capítol de semimanufactures no químiques, amb un valor de 786,6 milions d’euros i un ascens del 9,1%. Els productes ceràmics – inclosos en les semimanufactures – experimenten un augment del 13,1% en aquest període.

En tercer lloc se situa el capítol d’automoció amb 738,2 milions d’euros i un descens del 22%.

Tant els productes químics, amb un 13,2% del total, descendeixen un 6,3%, mentre els béns d’equip experimenten un creixement del 2,6%. Per part seua, les manufactures de consum descendeixen un 17,8% en els dos primers mesos de l’any.

Per àrees geogràfiques

Per destins, les exportacions de la Comunitat Valenciana dirigides a la UE al gener-febrer de 2021 ascendeixen a 3016´9 milions d’euros, una xifra pràcticament igual al del mateix període de l’any anterior (+0,1%).

En aquesta àrea, Alemanya i França encapçalen la classificació, amb ascens del 6’4% i 3,5% respectivament.

La resta d’àrees geogràfiques experimenta descensos en el període analitzat. Les exportacions destinades a Amèrica descendeixen un 13’9%, les dirigides a Àsia registren un descens del 1,2% mentre Àfrica baixa un 9,4%.