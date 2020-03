Les falleres majors d’Algemesí conviden a les festes en la Crida de les falles

Connect on Linked in

Algemesí ja està en falles. Així li ho van contar les falleres majors de la ciutat, Inés Puigvert i Irene Espiritusanto al món faller algemesinenc que es va concentrar en la plaça Major per a seguir l’acte de la Crida.



La fallera major infantil, Irene Espiritusanto, va assegurar que “en aquesta festa els més xicotets tenim un paper imprescindible perquè, no sols som el futur de la festa sinó el present viu de les falles perquè enguany tenim una delegació infantil que representa als xiquets de la nostra festa”.



Per part seua, la fallera major de la ciutat, Inés Puigvert, va definir les falles com “un escenari integrador, igualitari i inclusiu; per això faig una crida perquè els nostres casals siguen espais on ningú se senta exclòs perquè només des del respecte i la tolerància gaudirem plenament de les falles fent d’aquestes un instrument transformador de la nostra societat”.



Per la seua part, l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha assenyalat que el creixement de les falles d’Algemesí “és un fet i és imparable, perquè les nostres falles són també cultura com ho demostren les presentacions cada vegada amb millor escenografia i llibrets fallers molt elaborats amb importants aportacions a la nostra cultura escrita”.



Prèviament a aquest acte s’ha inaugurat en el Museu de la Festa l’exposició del ninot. Estarà oberta fins al 12 de març.