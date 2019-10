Les falleres majors d’Alzira del 2019 Mer Bohigues i Inés Brines han visitat “Prop de tu” per fer un balanç del seu any

Print This Post

Emotiva ha sigut la visita de Mer Bohigues Fallera Major d’Alzira 2019 i Inés Brines Fallera Major Infantil 2019 en la seua visita al programa “Prop de tu”, en el que han recordat com va ser l’any passat en estes dates.

Les Falleres majors d’Alzira han fet un balanç del seu regnat en este 2019.

La emoció les ha invaït quan han parlat de els seues corts d’honor.

Este any per a ells ha sigut molt bonico I emotiu però pensen que ara els toca gaudir a unes altres alzirenyes d’este carreg.

Un any meravellós I intens que no canvien per res del món.